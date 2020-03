Gremio sanitario, ¿profesiones de urgencia?

Esta crisis sanitaria mundial y sin precedentes está cambiándonos día tras día. No es exagerado decir que esta pandemia nos ha transformado, y no menos cierto es aseverar que nos ha venido en grande a todos. Y es que nos encontramos ante una situación sin precedentes a nivel mundial, tanto por el número de personas contagiadas como por el fallecimiento de las mismas. Todo ello sin olvidar a los profesionales sanitarios, los cuales están en primera línea de esta batalla que comenzamos a lidiar hace ya algunos días. Pero, ¿son necesarios todos?.

Concretamente en relación a este punto, la de prevenir posibles contagios, un total de seis consejos colegiales sanitarios, de forma conjunta, han lanzado un comunicado al Gobierno de España para reclamar la inclusión de sus profesionales entre los establecimientos de obligado cierre al amparo del RD 8/2020, exceptuando las urgencias que pudieran ayudar a no colapsar el sistema sanitario público. En concreto, se tratan del Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España, el Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos de España, del Consejo General de Colegios de Ópticos-Optometristas, el Consejo General de Colegios de Logopedas, el Consejo General de Colegios Profesionales de Terapeutas Ocupacionales de España y el Consejo General de Colegios Oficiales de Dietética y Nutrición.

Y es que estos seis colegios colegiales sanitarios no pueden garantizar evitar contribuir al contagio de sus pacientes y profesionales. Recuerdan que las intervenciones terapéuticas implican un contacto directo con el paciente, muy próximo y sostenido en el tiempo, de tal manera que aumenta significativamente el riesgo de contagio entre el profesional y el/la paciente. La gran mayoría de los procedimientos terapéuticos, añaden, "se realizan por procesos patológicos que pueden ser aplazados por su carácter no urgente, para evitar así contribuir a la propagación del virus entre la ciudadanía que acude a nuestros centros; en tanto que el riesgo que supone el desplazamiento y el contacto mantenido para realizar el tratamiento es mayor que el beneficio que producirían nuestros procedimientos terapéuticos".

Por todo esto, junto a otros tantos argumentos esgrimidos por estos colectivos, solicitan al Ministerio de Sanidad, y por ende al de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, que "nuestros colectivos representan a centros en los que se realizan procedimientos terapéuticos específicos ambulatorios, sin ingreso, y no a centros sanitarios con servicio de hospitalización. Por lo que la regulación de ambos debe estar diferenciada por este factor".

Estos seis sectores desean que se acepte su solicitud de cierre total de los establecimientos sanitarios “por causa de las circunstancias actuales de fuerza mayor y por ende a los procedimientos de suspensión de contratos laborales y reducciones de jornadas de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del Covid-19”.

La provincia de Almería, a través de sus órganos representantes en la ciudad, también se ha sumado a esta petición conjunta. Hablamos con profesionales de estos respectivos gremios para que nos cuenten sus situaciones:

Fisioterapeutas

Echando la vista atrás, hay que mencionar que los fisioterapeutas fueron los más fieles cuando se decretó el estado de alarma. "Nosotros cerramos las puertas de nuestros centros el viernes 13 de marzo, que fue el último día que trabajamos. Por concienciación social, por ver cómo estaba la cosa y por ser una profesión de alto riesgo, catalogada por cierto a nivel mundial como la tercera profesión de riesgo de contagiarnos y contagiar el virus al paciente, decidimos la gran mayoría de los centros de Almería cerrar para evitar este contagio y que la curva no aumentase", indica un profesional de este gremio.

"Lo que reivindicamos fue acogernos a las medidas del ERTE forzoso para beneficiarnos de las ventajas que ofrecen ya que nuestra actividad está parada desde el citado día 13 y sin ningún tipo de ingreso", matiza. "Además, era curioso que nos decían que podíamos trabajar con las medidas de seguridad que estaban ofreciendo pero eso en nuestro trabajo es imposible. No podemos atender a nuestros pacientes a un metro y medio de distancia. Además, no contábamos con material sanitario como batas, guantes, mascarillas...y si hubiésemos pedido no nos lo habrían concedido ya que lo necesitan en hospitales, algo lógico y entendible". Por último, añade, "nosotros trabajamos los pacientes de manera crónica, con un seguimiento, no atendemos urgencias. Una urgencia clínica va al centro de salud o al hospital, no a clínicas privadas como las nuestras". Hasta el momento, los fisioterapeutas ha sido el único gremio que ha conseguido el reconocimiento del aplazamiento. Así lo recogió el acuerdo de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía el pasado 21 de marzo en el BOJA.

Ópticos-Optometristas

Desde Diario de Almería también nos hemos puesto en contacto con un optometrista. "Desde que se decretó el estado de alarma no hemos abierto. Al principio nos dieron 15 días de vacaciones pero ahora con el nuevo decreto de confinamiento no sabemos qué pasará. Si no hay gente en las calles, era tontería que estuviésemos abiertos y más cuando no podíamos garantizar no contribuir al contagio ya que nosotros tenemos contacto directo con los pacientes".

Además, inciden, "podríamos tener unos servicios mínimos necesarios, pero entendemos que cuando es algún caso de urgencia los pacientes acuden al centro de salud u hospital y no a una clínica privada". "Es importante resaltar también que cuando se decretó este estado de alarma no teníamos ni guantes ni mascarillas ni medidas imprescindibles. Con lo cual, cómo íbamos a asegurar la salud de nuestros pacientes y la nuestra propia?".

Podólogos

"No podemos recibir ninguna ayuda hasta que no decreten el cierre de nuestra actividad. Además, imagino que como el resto de profesionales, no podemos garantizar que la curva del virus no se propague a través de la actividad nuestra. Es inviable trabajar a un metro y medio de distancia o con guantes con nuestros pacientes", indica un reconocido podólogo de la ciudad a este medio. "Nos dicen que atendamos a casos de urgencia pero es que nosotros casos de urgencia tenemos muy pocos por no decir ninguno", matiza.

Además, y por si fuera poco, "no podemos tratar a los pacientes con las medidas de seguridad mínimas porque no tenemos ni guantes ni mascarillas. Yo intenté comprar estas en mi proveedor habitual y me dijo que no tenían ni en stock. Primero porque se gastaron en la histeria inicial y ahora porque se las confiscan para mandarlas a los hospitales". En resumidas cuentas, "nos encontramos en pelotas. Con las consultas cerradas, sin facturar y con cero ayudas".

Dietistas-Nutricionistas

Esta situación también ha tocado de lleno al gremio de los dietistas-nutricionistas. "Yo creo que todos los compañeros están cerrados por no poner en riesgo la salud de nadie. Nosotros, por ejemplo, pasamos consulta en una habitación pequeña que no salvaguarda las garantías de no propagar el virus", aseguran a Diario de Almería. "Hemos creado un grupo reivindicativo y seguiremos solicitando el cierre de nuestra actividad para poder, al menos, acogernos a las ayudas. Creo, sin duda, que todo es por no pagarnos. Ante esto yo no pido ningún tipo de ayuda, ni siquiera, al menos me conformaría con no pagar la cuota de autónomo y no poner en riesgo la salud mía, de mis familiares y por supuesto la de los pacientes".

Coincidiendo con el resto de profesiones sanitarias, "no tenemos material básico para cubrir con una serie de medidas mínimas nuestra actividad. Por ejemplo, en la báscula que nosotros tenemos la gente tiene que subirse descalza sin más remedio, y eso ya es un foco vírico". Además, indican, "no hay nutricionistas en la Sanidad Pública, el SAS no tiene ese puesto, por lo que todos nuestros tratamientos pueden esperar durante estos días de confinamiento, no son casos de urgencia". Junto a todo esto, finalizan, "se ha abierto una parte voluntaria para que todos los nutricionistas que quieran ayudar al resto de sanitarios en estos momentos críticos, puedan hacerlo".

Logopedas

"Tenemos una situación insostenible. Hemos pasado de tener unos ingresos regulares a tener cero euros en menos de 12 horas. Con todo esto, tendremos que empezar de nuevo. Los compañeros que sé, han cerrado todos desde que se decretó el estado de alarma. Por eso necesitamos la ayuda del Gobierno y que nos reconozca el cierre que le ha trasladado nuestro Colegio para que al menos podamos beneficiarnos de las ayudas porque sino no sé cómo vamos a poder pagar nuestras facturas y alquileres. Con cero ingresos durante lo que dure el confinamiento y sin ningún tipo de ayuda", indica una logopeda a Diario de Almería con clara voz de resignación.

Terapeutas

"Nosotros estamos en una situación complicada. Hay pacientes a los que tenemos que atender porque viven con dolor. El problema es que con esta crisis, no podemos verlos ni tocarlos. Solo atenderlos a través de llamadas", indica un terapeuta a Diario de Almería.

"No pedimos que nos den ningún tipo de ayuda pero al menos sí queremos que nos quiten la cuota de autónomo ya que con este confinamiento no estamos teniendo ingresos y si muchos gastos de alquiler, luz, agua, impuestos. Esto no podremos sostenerlo muchos meses más", afirma.

El Ministerio de Sanidad considera que pueden seguir trabajando

El Ministerio de Sanidad, hasta el momento, sigue sin reconocer el aplazamiento de estas actividades. Y es que como profesionales sanitarios, pueden seguir trabajando "supuestamente para no saturar las urgencias", indican los profesionales de estos gremios. Pese a ello, y como han narrado sus propios protagonistas, la mayoría de estos profesionales optaron por cerrar sus consultas el pasado 14 de marzo coincidiendo con la declaración del estado de alarma. Y pese a que no se niegan a tener unos servicios de urgencia mínimos, los seis gremios coinciden en que no pueden asegurar que el contagio no se propague tanto en sus pacientes como en los propios profesionales.

Sin embargo, hay otros tantos que continúan abiertos pese a este estado de alarma. Bien con reducción de jornada o bien para casos de urgencia, sigue siendo no es raro ver aún clínicas abiertas por las calles de la ciudad. En cualquier modo, el manifiesto de los seis colegios es el de cesar su actividad y que esta sea recogida por el Gobierno de España para poder acogerse, al menos, a las ayudas que ofrece la normativa laboral para que al menos la crisis económica no sea tan dura y drástica como la crisis sanitaria.