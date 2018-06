El Grupo Municipal se reorganiza y da por zanjada la impugnación

La Agrupación Municipal del PSOE de Almería ha aprobado el relevo en la portavocía del Grupo Municipal para que la candidata elegida en las primarias, Adriana Valverde, tome las riendas de cara a las elecciones del próximo año. La primera alcaldable socialista compareció ayer para desgranar los ejes de su proyecto político y restó importancia al informe de la Comisión de Garantías del PSOE de Almería en el que se aceptan las irregularidades denunciadas por el aspirante derrotado el domingo en las urnas, el senador y concejal Juan Carlos Pérez Navas, y se ha transmitido al regional y federal que hay motivos para impugnar el resultado y suspender el proceso hasta que no se aclaren y subsanen las deficiencias detectadas. Desde la Agrupación Local se ha restado importancia al informe elevado por el órgano provincial y apuntan que no tendrá recorrido cuando llegue a Ferraz. De hecho, según ha podido conocer este periódico, será en cuestión de horas cuando llegue la respuesta y proclamación definitiva de la candidatura de la Comisión de Ética y Garantías. "No existe ninguna irregularidad en las primarias", reiteró ayer la nueva portavoz socialista en el Ayuntamiento de Almería y dejó claro que se siente "respaldada y apoyada" por los compañeros y militancia en la capital.

"No van a desviar mi trabajo ni mi atención del objetivo que nos planteamos y nos ha asignado el socialismo almeriense que es ser la próxima alcaldesa de la ciudad en 2019". La que fuera delegada de Economía e Innovación de la Junta reconoció sentirse "muy orgullosa y hornada de que los militantes la hayan elegido para liderar la candidatura" y recordó que "todas las manos son pocas" para conseguir arrebatarle al PP el bastón de mando. Aún no ha querido pronunciarse sobre los posibles cambios estructurales del Grupo Municipal, así como en lo relativo a liberados, si bien precisó que en los próximos día entrará una nueva concejala en sustitución de Consuelo Rumí que ayer tomó posesión como la nueva secretaria de Estado de Migraciones. Eso sí, habrá una nueva metología de trabajo y en cuanto a las acciones a realizar por la ciudad para trabajar en un "programa electoral que nacerá desde abajo".

Adriana Valverde planteó en su primera comparecencia como portavoz que implementará una estrategia diferente a la de Pérez Navas, al que invitó ayer a dejar uno de sus dos cargos porque la filosofía del 39 Congreso Federal es contraria a la compatibilidad de puestos. "Tendrá que decidir si entrega su acta, yo no hubiera dado lugar a esta situación desde el minuto cero", añadió. Sobre su proyecto, la portavoz indicó que "no va a nacer de los despachos para ser impuesto a la ciudadanía y será precisamente al contrario".