Guerra aboga por el consenso en la reforma constitucional

"Me parece científicamente adecuado y políticamente oportuno. Soy partidario de la reforma pero siempre bajo un consenso de todos", aseguró ayer el ex vicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra en la inauguración del curso estival Reforma Constitucional y Crisis Territorial. El político explicó que la mayoría de las constituciones son reformables, la de 1978 tiene un título que se llama así. Hay cuatro artículos que explican cómo reformar la Constitución. Es la única que no tiene reservas, se puede cambiar todo, en el caso de Alemania, Italia o Francia.

La idea de que "en España hay dos posiciones muy extrañas, por un lado, la de que no se puede tocar, y otros advierten de la necesidad de reformularla para solventar las incongruencias por las que atraviesa el país, eso es falso. Las dificultades cognitivas se resuelven con la actuación política de los gobiernos y la oposición. Entonces, ¿hay razones para la modificación? Sí las hay pero no las que más se oyen". A lo que el socialista añadió "las razones más habituales son que una parte de los jóvenes no han votado y otros argumentan que en 40 años las leyes se hacen viejas", incidió. Alfonso Guerra defendió su reforma pero con una condición: "hay que ponerse de acuerdo y lograr el acuerdo que se logró en 1978 porque sabemos que hay partidos que no están dispuestos a cambios porque lo que quieren es dinamitar la Constitución (bien partidos nacionalistas o partidos populistas)". Por tanto,"habrá que hacer un consenso de aquellos que están dispuestos, es decir, a defender su existencia. Por eso me parece muy interesante que la Universidad haya optado por hacer estos días un curso específicamente destinado a la reforma de la Constitución y más concretamente en el tema territorial", esclareció Guerra. "Acuerdo entre todos para que la Constitución tuviera fuerza vital y durara. Es la más larga de nuestra historia. Ahora, qué quieres quitar o qué quieres poner. No se elabora una Constitución a no ser que haya una gran crisis, pero en este momento no es el caso. Abogo por el cambio del artículo 58, el de la discriminación del hombre ante el reinado, soy partidario de la supresión del Senado, el pequeño espacio que queda en muerte en casos de guerra, el artículo 16, el 27, ¿dónde hay que enseñar religión, en la iglesia o en las escuelas, la sustitución del término disminuido por el de persona con discapacidad, entre otros cambios que haría", deslindó el ex vicepresidente. Respecto a la crisis de Cataluña el presidente del Consejo Consultivo de Andalucía, Juan Cano, explicó "una reforma constitucional no solucionará el problema catalán", además, no cree que la solución al conflicto catalán llegue "de hoy para mañana" ya que no es "la primera, ni la segunda vez que este territorio adquiere una posición extrema". Bueso desgranó la premisa de la identidad española hasta 1978.