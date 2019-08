El ministro Guirao tiende la mano del Gobierno para colaborar en futuros proyectos de la Geoda de Pulpí

Cientos de pulpileños conocen ya los secretos de la Mina Rica de Pilar de Jaravía, donde se ubica la Geoda Gigante de Pulpí, pero este viernes se ha adentrado en ella un vecino muy especial: el ministro de Cultura y Deportes José Guirao.

El ministro en funciones ha recorrido la mina en compañía del alcalde de la localidad, Juan Pedro García, para conocer 'in situ' con lo que considera "una maravilla natural universal, no solo de España, porque en el mundo no hay muchas como esta". Junto a la responsable de visitas de la geoda, Milagros Carretero, Guirao ha conocido los más de 500 metros de galerías de los que consta la visita y ha quedado gratamente sorprendido "de la espectacularidad, no solo de la geoda, sino de toda la mina", tal y como ha reconocido a Diario de Almería.

El ministro pulpileño ha destacado que "lo primero que hay que pensar es en conservar y preservar la geoda", pues explica que "en los bienes naturales y culturales debe primar la conservación para mantenerlos como los hemos encontrado". Por ello, el alcalde de Pulpí, el popular Juan Pedro García, le detallaba durante la visita todos los sensores que hay instalados en diferentes puntos de la mina para controlar infinidad de parámetros como la humedad o la temperatura, entre otros, para lograr una perfecta conservación del monumento.

José Guirao ha señalado también que la apertura al público de la geoda "supone una fuente de difusión del municipio y de la zona" que debe de servir también para "reivindicar nuestro riquísimo pasado minero y aprovechar para la restauración y recuperación de todos los restos mineros que hay en el municipio de Pulpí, por ejemplo en el propio entorno de la geoda". El ministro cree que "sería bueno, con motivo de la geoda, poner en valor todos los restos mineros que hay en el municipio y dar una visión completa de lo que fue la historia de la minería en Pulpí".

Para ello, Guirao ha tendido la mano del Gobierno para colaborar en futuros proyectos. "No hay ningún problema en sentarnos con el Ayuntamiento a ver qué proyectos tienen para la geoda y en qué podemos ayudar, pero siempre con el concurso de la Junta de Andalucía, que es la administración que tiene las competencias", ha declarado.