Herrera: “Agradecemos el esfuerzo para que Almería sea una de las provincias andaluzas con menos ERTE”

El parlamentario andaluz del Partido Popular de Almería Ramón Herrera ha querido agradecer en nombre de todo el Partido Popular almeriense el esfuerzo que diariamente están realizando durante esta crisis sanitaria sectores prioritarios como el agroalimentario o el sector del transporte con 1.500 camiones diarios que salen de nuestra provincia para abastecer al resto de la población española y de Europa con productos de nuestra tierra, un trabajo que ahora más que nunca es necesario aplaudir y reconocer.

Herrera señala que el tesón de los empresarios almerienses para cubrir nuestras necesidades básicas durante el estado de alarma ha demostrado la fortaleza de estos sectores que son la base principal de la economía de Almería, y gracias a ellos, entre otros, Almería se ha situado entre las provincias andaluzas que menos ERTES ha presentado por ahora como consecuencia de esta crisis.

A día de hoy, explica Herrera, se han registrado 2.973 solicitudes de ERTE que afectan a unos 12.000 trabajadores de la provincia, lo que convierte a Almería en la tercera provincia de Andalucía que menos ERTES ha presentado sólo por detrás de Huelva y Jaén

El parlamentario del PP afirma que dada la situación actual los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo son la mejor opción disponible para las empresas afectadas por el cese de actividad por fuerza mayor.

“Mejor ERTE que ERE para facilitar la recuperación cuando acabe la crisis sanitaria provocada por el coronavirus. Además, las empresas que se acojan a los ERTE no tendrán los costes añadidos que se derivan de los despidos ya que están exentas del pago de las cotizaciones empresariales si tienen menos de 50 trabajadores, y en un 75% si tienen 50 o más. Y los trabajadores tienen una renta garantizada, no están perdiendo tiempo de cotización y sus prestaciones no se ven mermadas”, afirma.

Por otra parte, Ramón Herrera destaca que el Gobierno andaluz se ha adelantado a las circunstancias para afrontar la crisis sanitaria y la crisis económica que trae consigo, protegiendo a las personas y pensando en la movilización de la economía tras esta circunstancia. Para ello ha aprobado un paquete de ayudas que contempla la movilización de 1.000 millones dispuestos para la economía andaluza, de los que 600 millones irán para avalar préstamos a pymes y autónomos. Además, el Consejero de Hacienda ha explicado esta semana que esos préstamos serán avalados al 100% por la Junta para dar liquidez a los pequeños y medianos empresarios y a los autónomos que tan mal lo están pasando en estos duros momentos.

Otras de las medidas con las que el Gobierno andaluz se ha anticipado al Gobierno de Sánchez son aplazar el pago de impuestos y la suspensión temporal de cotizaciones sociales y cuota de los trabajadores por cuenta propia; la flexibilización y simplificación de la tramitación de los ERTES y la flexibilización de los requisitos de acceso a la prestación por cese de actividad en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos; moratoria en el pago de hipotecas para autónomos y empresas por cese de actividad; bonificación/reducción de las cuotas a la Seguridad Social y de los módulos IRPF a los agricultores; control del contingente en los puestos de inspección fronteriza; o coordinación de las CCAA en la exportación de los productos agroalimentarios.

Además, Ramón Herrera recuerda que nuestro presidente nacional, Pablo Casado, también ha propuesto a Pedro Sánchez un plan de choque con diez puntos de urgente necesidad para paliar los efectos económicos del coronavirus y conservar el empleo. Entre ellos destaca: reducir a la mitad el impuesto de sociedades a los sectores más afectados; aplazar el cobro del IVA a las empresas afectadas y suprimir las subidas fiscales anunciadas; devolver los 2.500 millones de euros adeudados a las comunidades autónomas; aprobar un fondo de garantía para pymes y autónomos con línea de liquidez específica para que no le supriman el crédito en colaboración público privada con la banca, el ICO, el BCE y el BEI; o ampliar a 12 meses más la tarifa plana para autónomos reduciéndola a los 50 euros iniciales.

Finalmente, Ramón Herrera reclama al Gobierno central que tome nota y vaya más allá con actuaciones como suspender la cuota de los autónomos o rebajar el módulo fiscal para los agricultores, entre otras.