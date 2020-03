"Soy sanitaria del Poniente y estoy en cuarentena con fiebre"

“Soy sanitaria en el Hospital de Poniente de El Ejido y estoy en cuarentena por tener alguno de los síntomas que provoca el COVID-19. En mi planta hemos tenido a varias personas a las que hemos atendido sin saber que eran portadoras del virus. Ingresaron y se fueron de alta, pero al cabo de unos días volvieron con un cuadro sintomático compatible con el coronavirus. Se le hicieron los test y dieron positivo. En cuando me noté la fiebre y el dolor de cabeza lo comuniqué a preventiva y me indicaron que debía permanecer en cuarentena, De inmediato me dieron la baja, me indicaron qué medicamentos eran apropiados para tomar y me dijeron que me llamarían para concertar una cita y tomarme las muestras para analizarlas. Fue ayer mismo cuando acudí al punto de extracción de muestras ubicado en el túnel del Área de Urgencias del Hospital de Poniente y el supervisor de Urgencias, completamente equipado con el Equipo de Protección Individual, guantes, gafas y mascarilla, me dio los útiles necesarios para que yo misma me hiciera la extracción tanto por la boca como por la nariz. Introduje el bastoncillo en el tubo de muestras, todo sin bajarme del coche y sin que él tuviera absolutamente ningún contacto conmigo ni con el coche ni con las muestras, y estoy a la espera de que me confirmen el resultado”. Es el testimonio de una de las enfermeras que entre el lunes y el martes se están sometiendo al test de manera preventiva, muchas de ellas con síntomas. Prefiere mantener su anonimato pero dice que son en su planta 24 en plantilla. Y se le va a hacer el test al 100%, desde enfermeros hasta auxiliares y médicos que tuvieron contacto con estos pacientes.