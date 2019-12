Hoy arranca la fase operativa del dispositivo “Comercio Seguro” para reforzar la seguridad durante las Navidades

La Policía Nacional activa un año más el dispositivo especial “Comercio Seguro” dentro del Plan Estratégico del Cuerpo Nacional de Policía aprobado el 24 de julio de 2013 y renovado con carácter permanente en fecha 31 de mayo de 2017, para garantizar la seguridad ciudadana durante las próximas fechas navideñas. El objetivo es prevenir y evitar la comisión de hurtos, timos, estafas, robos y otros delitos que suelen producirse ante las grandes aglomeraciones en zonas comerciales y de ocio.

Además, se prestará especial atención a los almacenes y establecimientos, que en estas fechas acumulan grandes cantidades de mercancías, para prevenir los robos mediante butrones. El despliegue especial reforzará la presencia de efectivos de radio patrullas en Seguridad Ciudadana y Policía Judicial, de las Comisarias de la Policía Nacional en Almería y El Ejido. Un incremento de agentes que repercutirá tanto objetiva como subjetivamente en la seguridad ciudadana, y que será adaptado a fechas, espacios, movimientos y actividades delictivas.

Fases previa y operativa del dispositivo Navidades Seguras

La fase previa se activó el pasado día 26 de noviembre y hoy día 13 se activa la fase operativa de este dispositivo especial, estando vigente hasta el 8 de enero, principalmente en las grandes ciudades y en las vías de mayor actividad comercial, mercadillos tradicionales, y zonas de ocio y diversión. Un despliegue en el que también está involucrado el personal de Seguridad Privada, para poder desarrollar respuestas aún más ágiles y eficaces en la línea de sumar fuerzas en beneficio de la seguridad de todos.

El Plan dispone la implicación de las Delegaciones de Participación Ciudadana durante la fase previa, entre cuyos cometidos principales se encuentra el mantener contactos permanentes con los establecimientos y asociaciones representativas del sector comercial y sus potenciales clientes para hacerlos partícipes de su propia seguridad.

Trípticos con consejos de seguridad

Los trípticos recogen un decálogo para los comerciantes, entre cuyos consejos destacan instalar un sistema de cierre seguro, mantener una luz en la fachada durante toda la noche, instalar un timbre exterior para la apertura remota del local o evitar hacer el recuento de caja a última hora o hacerlo en solitario. La Policía recomienda igualmente que, en caso de atraco, el comerciante no se enfrente nunca con el delincuente, especialmente si éste va armado.

Uno de los consejos principales es mantener a los más pequeños siempre vigilados para evitar que desaparezcan. Dos medidas sencillas que se deben adoptar:

Anote el número de móvil del padre o de la madre en el brazo del niño o póngale un colgante sus datos de identidad y teléfono.

Enseñe a sus hijos a conocer su propio nombre, apellido, domicilio y teléfono.

Los “clásicos” trileros, tocomocho o estampita

Durante estos días las zonas comerciales y de ocio reúnen a gran número de personas y son un entorno perfecto para la actuación de carteristas, timadores, descuideros y otros delincuentes.Recuerde también estas pautas:

Nunca saque dinero de su banco a requerimiento de desconocidos, aunque le ofrezcan, aparentemente, un gran negocio.

Si va a realizar compras, evite llevar todo el dinero en una misma cartera o bolso, y si va a sacar dinero de un cajero automático compruebe que nadie le sigue u observa.

No acepte ayuda de desconocidos que supuestamente quieren ayudarle, ya que en muchas ocasiones tras esa voluntad se esconde un delincuente que quiere aprovechar un descuido para apoderarse de su dinero. Si tiene algún problema o sospecha algo, acuda al personal de la entidad bancaria o abandone el cajero tras cancelar la operación.

Los "trileros" son especialistas timadores y es frecuente verlos en las plazas y calles céntricas de la ciudad o típicas de turistas. Con tres naipes, vasos o cáscaras de nuez animan a los viandantes a descubrir dónde se encuentra una carta o se oculta una bolita. No participe en ese supuesto “juego”, perderá seguro

Entre los timos más conocidos y habituales se encuentra el timo del "tocomocho" hace creer a la víctima que puede beneficiarse del cobro de una participación premiada de la lotería o el "timo de la estampita", que consiste en hacer pasar recortes de periódico por billetes de curso legal

Productos falsos y riesgos de seguridad

Estas son fechas en las que se incrementan las compras de regalos, tome precauciones si adquiere productos fuera de los cauces legales. Los productos falsificados pueden conllevar problemas de seguridad o para la salud. Juguetes, aparatos electrónicos, baterías o productos alimentarios deben de pasar los controles correspondientes de entidades de Sanidad y Consumo.

Internet se ha convertido también en una de las vías para comprar regalos, enviar felicitaciones navideñas y publicitar productos. Tenga presente estos consejos:

Compruebe que los cargos recibidos se corresponden con los realizados y conserve todos los justificantes y resguardos hasta que reciba y verifique su compra.

No abandone las copias de los resguardos de compra en las proximidades de los Terminales de Punto de Venta, pues contienen información sobre las tarjetas que puede ser utilizada tanto en Internet como fuera de la red.

Si compra lotería a través de Internet debe tener el mismo cuidado que para cualquier otra compra online, cerciórese de que se trata de una web segura.

En las compras por internet, las entidades bancarias han puesto en marcha las denominadas “tarjetas virtuales”, estas tarjetas gratuitas son tarjetas monedero, es decir, solo se puede pagar el importe acordado por el usuario.

El periodo navideño suele ser aprovechado para visitar a familiares o realizar unas pequeñas vacaciones. Si sale de casa no olvide cerrar con llave la puerta de su vivienda y no sólo con el “resbalón”, así es muy fácil acceder a su interior No deje señales visibles de que su casa está desocupada. No divulgue su ausencia.

Durante estos días “lloverán” las felicitaciones y mensajes supuestamente solidarios. Recuerde que detrás de links o archivos de dudosa procedencia pueden esconderse distintos tipos de malware o ser intento de robo de sus datos, o de su cuenta de correo para un uso malicioso: NO se deben abrir enlaces acortados y desconfíe de remitentes desconocidos.

La Policía Nacional recuerda también unas pautas simples de seguridad si se acude a fiestas o eventos con gran afluencia de público. Cualquier actividad, fiesta o celebración pública debe contar con la autorización administrativa y cumplir las normas de seguridad, entre ellas disponer de un servicio de seguridad y salidas de emergencias indicadas. Si se produce cualquier incidente: mantenga la calma e intente alejarse de esa zona, avisando a la organización o al 091. Siga siempre las indicaciones del personal de seguridad del evento o de la Policía en su caso.

Todas estas pautas y consejos para disfrutar de una Navidad serán también difundidos a través de las cuentas oficiales de Twitter @interiorgob y @policia.