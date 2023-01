Huelga indefinida de médicos de familia y pediatras de los centros de salud

El Sindicato Médico de Primaria ha notificado al Servicio Andaluz de Salud la convocatoria de una huelga indefinida a partir de las 00:00h del día 20 de enero de 2023 a la que están llamados a participar todos los médicos de la Atención primaria andaluza, médicos de familia y pediatras de los centros de salud y sus puntos de urgencias.

Los motivos que han provocado esta decisión es, según argumentan desde el sindicato, "la falta reiterada de respuesta del Servicio Andaluz de Salud y de la Consejería de Sanidad a nuestras reivindicaciones, sobradamente conocidas por el actual gobierno, comprometidas para la anterior legislatura, sin que se hayan dado respuesta a la mayoría de las peticiones". Las reuniones mantenidas durante estos últimos cuatro años con diferentes interlocutores han sido "infructuosas" para convencer a los actuales gobernantes de las bondades de una Atención Primaria bien presupuestada, con recursos materiales, organizada con sentido común y suficientes profesionales, en el caso que nos ocupa los médicos, que además estén bien tratados. O al menos, aseguran, no han considerado el bienestar y el dar un trato justo a los médicos de la Atención Primaria como una prioridad.

Por bien tratados entienden que las retribuciones sean acordes al nivel de conocimientos, de responsabilidad y de penosidad que se nos exige, y que las condiciones de trabajo y de jornada nos estén lesionando su salud y sus vidas constantemente. Aseguran estar hartos y justifican la huelga para que "esta situación no continúe". Como explican en un comunicado, "tras cuatro años seguimos con prácticamente el mismo salario. Han subido escasamente el valor de la hora de las guardias y ahora nos pagan más por trabajar más horas, pero no era eso lo que pedíamos ni a lo que se comprometieron". "Queríamos justicia y equiparación con otras profesiones y puestos, con los compañeros hospitalarios, con otras comunidades autónomas y países, y unas jornadas de duración razonable, lo cual no tenemos en muchos casos. No pedíamos trabajar más horas, aunque si se trabajan deberían pagarse mejor", destacan.

Tras cuatro años, indican que siguen "con agendas con un número ilimitado de pacientes, donde siempre caben más, insertadas o en agendas paralelas, y con un tiempo miserable para cada paciente. Estas no son condiciones para ejercer la Medicina". Tras cuatro años, también señalan que siguen "con la categoría de Dispositivo de Apoyo. Unos puestos que crearon con la intención de que fueran “chicos para todo” y que sufre numerosos agravios en sus condiciones respecto a los médicos con cupo de pacientes y respecto a los médicos del 061, con quienes comparten la atención urgente".

Además, "tras cuatro años la situación de falta de médicos en Atención Primaria es aún peor que antes. No hay relevo suficiente ni siquiera para la gran cantidad de jubilaciones que se están produciendo y que se van a producir en los próximos años. Y no es por falta de médicos disponibles, es porque cada vez somos más los que huimos de este nivel asistencial y de la especialidad de Medicina de Familia porque no hay quien soporte trabajar en las condiciones que tenemos en demasiados centros de salud de nuestra comunidad autónoma", sentencian.

Piden disculpas a la ciudadanía

El sindicatos lamenta los trastornos que esta huelga produzca a la ciudadanía, a los pacientes..., pero "creemos que ha llegado el momento de defendernos a nosotros, los médicos. Ahora vamos a destinar parte de nuestro tiempo y esfuerzo a cuidarnos luchando por nuestras condiciones de trabajo, ya nos toca. Esperamos que entre los beneficios de ello esté el poder atenderles tras la huelga mejor que ahora. Mientras, cumpliremos con los servicios mínimos necesarios para que nadie que realmente tengaun problema de salud inaplazable o grave se vea perjudicado", señalan.