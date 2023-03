Huércal-Overa juega y baila contra el cáncer infantil el próximo 11 de marzo

El próximo 11 de marzo hay una cita ineludible en en el campo de Fútbol El Hornillo de Villa de Huércal-Overa. Se celebrará el Primer Torneo de Fútbol Benéfico a beneficio de la Asociación Argar de niños con cáncer.

Es una cita ineludible, ya no solo por el fin, que no puede ser más gratificante, también por la organización. Pues no solo hay deparado un campeonato de fútbol que genera gran expectación, la jornada será amplia y en ella tendrán cabida distintas actividades como conciertos e incluso una gran paella para los asistentes.

A las 9:30 horas comenzará el torneo. En él entrarán en liza el Huercalense Veteranos, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Huércal-Overa, Rent a Car H-O, Orgullo Albojense, Peña Deportiva de Garrucha y Huercalense Veteranos.

A continuación, en torno a las 14:30 horas, se realizará la parada gastronómica. Donde los asistentes podrán disfrutar de una espectacular paella.

Y para llevar la sobremesa, un nuevo espectáculo: La nave del coco. El grupo Pop-Rock almeriense dará el pistoletazo de partida a la tanda de conciertos vespertina.

Después será el turno de Essencial Rock Band, otro grupo almeriense (y murciano) de covers de bandas de rock nacional e internacional.

Cuando acaben, turno para el mítico grupo almeriense de Los Vinilos, en torno a las 17:30 horas. Y para cerrar, sobre las 19:30 horas, DJ Vinilos.

Pero, mientras tanto, y para que los pequeños disfruten, la organización ha decidido instalar castillos hinchables que estarán disponibles durante toda la tarde.