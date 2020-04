El IAMatiende telemáticamente a 101 víctimas de la violencia de género en la provincia

El Instituto Andaluz de la Mujer ha atendido a través de los ocho Centros Provinciales de la Mujer a un total de 617 mujeres y ha mantenido el contacto con más de 180 familias con hijas, hijos y adolescentes víctimas de violencia de género durante las dos primeras semanas de confinamiento domiciliario tras la publicación del Real Decreto 463/2020 por el que se ha declarado el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Todas estas atenciones se han realizado por vía telemática.

Así, los ocho Centros Provinciales de la Mujer han mantenido vía telefónica el contacto y las consultas psicológicas, jurídicas y sociales con las usuarias de tal forma que durante estas dos primeras semanas del Estado de alarma, del 16 al 31 de marzo, se ha dado atendido a un total de 961 mujeres, de las cuales 617 han sido por cuestiones relacionadas con violencia de género, lo que supone un 64,20% del total. En concreto, en Almería se ha dado cobertura a 136 mujeres, 101 por violencia de género; en Cádiz están recibiendo atención psicológica, jurídica y social 59 mujeres, 30 por violencia de género; en Córdoba han sido atendidas 39 mujeres, 26 por violencia de género; en Granada se ha llamado a 92 mujeres, 37 por violencia de género; en Huelva se ha contactado con 217 mujeres, 134 por violencia de género; en Jaén han recibido atención 51 mujeres, 21 por violencia de género; en Málaga se está en contacto con 309 mujeres, 225 por violencia de género y en Sevilla se está atendiendo a 58 mujeres, 43 por violencia de género.

En este sentido, la directora del Instituto Andaluz de la Mujer, Laura Fernández, ha recordado que “la violencia contra las mujeres es una cuestión que no cesa en momentos como el que estamos viviendo, el Estado de alarma restringe las movilizaciones de personas, pero no restringe situaciones de violencia que ponen en peligro a mujeres, a sus hijas e hijos y a las personas dependientes de estas”. Asimismo ha destacado que “el IAM mantiene funcionando al 100% todos sus recursos, especialmente el Teléfono de Atención a las Mujeres 900 200 999 y los centros de acogida, donde en las dos primeras semanas hemos llevado a cabo un total de 48 ingresos. Al mismo tiempo estamos adaptando nuestros recursos a esta situación, por eso hemos habilitado el correo 900200999.iam@juntadeandalucia.com para facilitar que las mujeres puedan comunicar su situación. También, junto con las farmacias andaluzas, hemos puesto en marcha la iniciativa ‘Mascarilla 19’ para que las mujeres puedan pedir ayuda en cualquiera de las cerca de 4.000 farmacias de Andalucía. Además, a través de los Administradores de Fincas, hemos lanzado la campaña ‘Si escuchas una situación de violencia de género: actúa y denuncia. No la dejes sola’ para que vecinas y vecinas den la voz de alarma si sospechan que alguna mujer puede estar sufriendo violencia de género”.

Mientras tanto, en los programas de atención psicológica a hijas e hijos de mujeres víctimas de violencia de género así como en el de mujeres menores de edad víctimas de violencia de género y sexual se ha contactado con más de 180 familias para reforzar los contenidos trabajados en las sesiones presenciales durante estos meses atrás. En concreto, en el programa de hijas e hijos se han realizado 207 atenciones con una duración media de 30 minutos a través del teléfono y de videollamadas en las que se ha ofrecido asesoramiento a las madres para poder sobrellevar las consecuencias que este confinamiento tiene en las y los menores de manera general, así como establecer rutinas, afrontamiento de conflictos, explicar a los menores la situación, generar actividades diversas, irritabilidad, angustia, etc. También se ha intervenido para que las madres sepan cómo afrontar las pesadillas relacionadas con vivencias de maltrato sufridas en el pasado, intensificación de las dificultades de autogestión emocional, aumento de la tensión familiar y las conductas disruptivas, aumento de la sobrecarga familiar, etcétera.

Al mismo tiempo se ha llevado a cabo atención psicológica a las y los menores para que comprendan y sostengan la situación excepcional y las respuestas psicológicas que pueden aparecer, así como darles herramientas para la gestión de las rutinas diarias: actividades lúdicas, técnicas de relajación y técnicas de gestión emocional.

Por su parte, desde el Programa de Atención Psicológica y Sexológica a Mujeres Menores de Edad Víctimas de Violencia de Género por parte de sus parejas y/ o exparejas se han realizado un total de ocho sesiones grupales a través de whatsapp de chicas usuarias del programa (una por provincia), que se realizan semanalmente y planificadas previamente, cuyos propósitos son mantener la adherencia al programa y reforzar los contenidos trabajados en las sesiones presenciales a través de materiales lúdicos o audiovisuales de breve duración. Además, se están llevando a cabo contactos telefónicos con los familiares de las menores con las que se está retomando la intervención telemáticamente. Hasta la fecha se ha contactado con una treintena de familias.

Las sesiones grupales con los familiares se están realizando a través de los grupos de whatsapp con el objetivo de resolver dudas de tipo educativo, relacionadas con la mejora del clima familiar, para romper el aislamiento de las menores, así como facilitar estrategias de higiene emocional para contribuir con la reparación del daño sufrido por las menores.

Actualización de la guía de recursos de violencia de género

El IAM también ha lanzado hoy una nueva actualización de la guía de recursos para la atención de mujeres para situaciones de violencia de género durante el estado de alarma por el COVID-19 con los últimos servicios y campañas. La situación excepcional de confinamiento provocada por el COVID-19 puede agravar situaciones de violencia contra las mujeres y, por ello, el Instituto Andaluz de la Mujer realizó una recopilación de recursos, programas y servicios que siguen en activo y que se han adaptado a las indicaciones de las autoridades sanitarias.

En esta guía se recogen los recursos que tanto el Instituto Andaluz de la Mujer, a nivel autonómico, como el Ministerio de Igualdad, a nivel estatal, ponen a disposición de toda la ciudadanía para atender y denunciar situaciones de violencia de género durante este periodo de confinamiento domiciliario.

La guía se puede descargar en la página web del Instituto Andaluz de la Mujer.