El IES Al Ándalus se une a otros centros de Europa para trabajar contra la violencia de género

El IES 'Al-Ándalus' de Almería ha recibido a los socios y al coordinador del proyecto Erasmus + 'Gender Violence Prevention Begins with us' que llevan a cabo centros de enseñanza de Italia, como coordinadora, Francia, Portugal, Letonia y de la capital almeriense.

La meta del proyecto es promover un cambio en una cultura que se basa en estereotipos que desfavorecen el papel de la la mujer en la sociedad contemporánea, según ha indicado la Junta de Andalucía.

A este encuentro han asistido como representantes de la Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, la jefa del Servicio de Ordenación Educativa, Matilde Romero y el responsable provincial de Plurilingüismo, Jesús Pérez, quienes han enmarcado la temática del proyecto dentro del II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación para el período 2016-2021, aprobado por la Consejería de Educación y Deporte y que contribuye a fomentar planteamientos cooperativos, que configuran los pilares básicos de una sociedad igualitaria y justa.

Romero Maldonado ha explicado que este plan tiene como objetivo desarrollar "al máximo" las "potencialidades individuales de hombres y mujeres, de niñas y niños, para el logro de su competencias personales y sociales".

Medidas de intervención

Además, según ha continuado, pretende promover medidas de intervención "no discriminatorias, que surjan de la aceptación y valoración de las naturales diferencias personales".

'Gender violence prevention begins with us' presenta como objetivo fundamental, promover un cambio en la perspectiva y en la forma de actuar de la juventud frente a la violencia de género.

Este propósito, según ha indicado Pérez Castaño, se lleva a cabo a través de actividades en las que se desarrollan las competencias clave europeas, tal como se describen en la "'ouncil Recommendation of 22 May 2018 on Key Competences for Lifelong Learning', competencias claves a lo largo de la vida.

A este tipo de agrupaciones se les denomina KA229, que es una asociación estratégica de intercambio escolar, en las que solo pueden participar centros escolares.

Reforzar la dimensión europea en el ámbito escolar

Estas asociaciones tienen por objetivo reforzar la dimensión europea en el ámbito escolar, propiciar la cooperación transnacional y favorecer de esta manera el intercambio de buenas prácticas entre centros escolares. A través de este tipo de proyectos, se fomentan los valores de libertad, inclusión, tolerancia y no discriminación. La asociación KA229 a la que pertenece el IES Al Ándalus, cuenta con una subvención de 31.017 euros.

La Consejería de Educación y Deporte apuesta por el programa Erasmus + y su importancia para la internacionalización de los centros. De hecho, cuenta con un itinerario formativo para que los Centros del Profesorado asesoren a los participantes en la presentación de proyectos de calidad. En Almería, el 14 por ciento de los centros públicos desarrollan algún programa Erasmus +.