Ideas para aprovechar al máximo el espacio del comedor

En líneas generales los comedores de las casas y pisos de Almería son bastante espaciosos, pero no siempre es así. Sea cual sea el caso de cada propietario e inquilino, los metros cuadrados disponibles pueden ser aprovechados al máximo. ¿De qué manera?

A continuación daremos varias ideas que están pensadas para sacar el máximo partido al espacio del que disponen los almerienses en esta zona del hogar que tanta importancia adquiere.

Mesa extensible

Es probable que la mesa de comedor que tienes actualmente se te quede corta cuando vienen visitas. En este sentido, una opción por la que se decantan algunos almerienses consiste en comprar una mesa que sea bastante grande. Sin embargo, cuando no hay familiares, amigos o conocidos en casa, los metros cuadrados del comedor se desaprovechan al ocupar demasiado el mueble en cuestión.

Si no quieres que esto te suceda, una muy buena idea se resume en adquirir una mesa de comedor extensible. No es difícil encontrarlas. De hecho, cada vez hay más tiendas especializadas que las venden, como por ejemplo la conocida bajo el nombre de Divinity Muebles.

Su funcionamiento es muy sencillo: cuando sois pocas personas en casa, la mesa tiene su forma original ocupando bastante poco espacio. Sin embargo, en el momento en que vienen visitas, la superficie pasa a ampliarse de manera considerable extendiendo el conjunto con un sistema que es práctico a más no poder.

Conviene destacar el hecho de que este tipo de mesas de comedor son extremadamente versátiles. Y es que extenderlas no solo da pie a poder comer de manera más cómoda.

Por si fuera poco, una mesa de comedor que cuenta con un sistema extensible también es ideal con tal de disfrutar de una charla distendida, de una partida a vuestro juego de mesa favorito, etcétera.

La simplicidad del sistema habilitado para extender la mesa permite recuperar las dimensiones originales sin que resulte complicado, sino todo lo contrario: en pocos segundos habrás hecho la maniobra.

Sofá chaise longue con arcón

Hablando de maniobras, hay otra que es bastante sencilla de llevar a cabo y que puede llegar a ser muy útil si no tienes demasiado espacio no solamente en el comedor, sino también en el resto de tu hogar. Nos referimos abrir un sofá chaise longue con una característica muy particular: la zona más amplia, aquella que está pensada para permanecer tumbado o recostado, cuenta con un arcón.

Su funcionamiento es bastante parecido al de los canapés abatibles. Es decir, un simple movimiento permite levantar la cama, en este caso el chaise-longue, dando pie a poder colocar todo tipo de enseres en su interior.

Atrás quedan los tiempos en los que tenías que guardarlos en otros lugares ocupando espacio innecesariamente. El hueco que hay dentro del sofá puede ser aprovechado al máximo, con todo lo positivo que ello conlleva.

Obviando la gran ventaja en lo referente al espacio, hay que decir que un sofá chaise longue con arcón también proporciona a propietarios e inquilinos un beneficio extra: los elementos que se almacenan allí permanecen libres de polvo y suciedad, lo cual es de agradecer por ejemplo al guardar desde mantas hasta juguetes o sillas plegables.

Puff plegable con almacenaje

Ahora toca hablar de otro mueble que, en cierta manera, recuerda al que acabamos de describir, aunque su tamaño es mucho más reducido. Nos referimos al puff que se caracteriza por varios aspectos, empezando por la implementación de un sistema plegable. Es decir, cuando no lo utilices, puedes plegarlo para que ocupe prácticamente cero espacio en el comedor.

Pero, ¿qué pasa cuando sí haces uso de él? Existe la posibilidad de sacarle partido de varias maneras, ya sea sentándote o utilizándolo con tal de mantener las piernas levantadas mientras estás en el sofá. En cualquier caso, la parte de dentro está pensada a modo de almacenaje, pudiendo colocar allí mandos como el de la tele o los de las consolas, libros y cualquier objeto que no sea demasiado voluminoso.

Aunque son productos muy prácticos, poco a poco han ido pasando a contar con más presencia en los hogares almerienses por otro motivo que también merece una mención especial. En concreto, hablamos del aspecto visual: un puff plegable con almacenaje puede llegar a ser bastante bonito si eliges un modelo que congenie con el estilo que le has imprimido a tu hogar.

Poniendo en práctica las ideas que hemos sacado a colación, notarás que el comedor pasa a ser bastante más espacioso que antes. Pero, ¿sabías que hay algunos trucos para que esta sensación sea mayor si cabe?

Uno de los más puestos en práctica por los propietarios e inquilinos de Almería consiste simplemente en pintar las paredes y el techo de color blanco, una tonalidad que transmite una impagable sensación de amplitud. Además, la colocación de espejos de considerables dimensiones también engaña al cerebro haciéndole creer que esa zona del hogar es más grande.