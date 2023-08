Las monjas de la Iglesia de San Pedro el Viejo se quedan sin aire acondicionado

A raíz de las publicaciones acerca de la fachada modificada en la Iglesia de San Pedro el Viejo, las monjas del convento se han visto obligadas a retirar el tubo de salida del aire acondicionado, ya que no contaban con el permiso necesario para realizar esta instalación.

Según las propias monjas, las Esclavas del Santísimo Sacramento, se habían visto en la necesidad de llevar a cabo esta pequeña obra debido a que las temperaturas dentro del convento se hacen insoportables. La Iglesia no está adaptada para soportar las condiciones climáticas que en los meses de verano azotan a la provincia, sobre todo durante la última ola de calor que tuvo lugar el pasado mes de julio.

Desde el convento afirman que han tenido que retirar este tubo ya que al no contar con la licencia necesaria, una inspección de urbanismo podría abrirles un expediente, llegando incluso a multarles. Este edificio es un bien protegido por el Plan General de Ordenación Urbana de Almería, pero independientemente de ello, para realizar cualquier tipo de obra es necesario expedir una licencia, y además en este caso concreto, la Comisión Provincial de Patrimonio debe de autorizarla.

A raíz de la retirada del tubo, que no es realmente el problema, sino el agujero que ha quedado en la fachada, las monjas de clausura que viven aquí van a tener que soportar el calor lo que queda de verano, y si no se busca una solución lo tendrán que seguir aguantando durante los próximos años. Por ello, y si finalmente quieren poder utilizar el aire acondicionado, deben expedir una solicitud de obras. Que esta se deniegue o se conceda, no tendrá nada que ver en ningún caso con que desde urbanismo se les abriese un expediente por la anterior remodelación sin permiso, sino por la posibilidad o no de realizar la reforma.

En esta situación se deben valorar las dos caras de la moneda, por un lado, una fachada protegida que cuenta con siglos de historia ha podido quedado dañada de forma irreversible, teniendo en cuenta que esta remodelación se ha llevado a cabo sin ninguna supervisión. Pero también hay que considerar la integridad física y salud de las monjas que viven en este convento, que puede verse afectada debido a las asfixiantes temperaturas que se llegan a alcanzar en el interior.