‘Indalecio Jones’ anima a consumir pescado de Almería en su visita a El Toyo y Retamar

El superhéroe local ‘Indalecio Jones’ montó el set de rodaje en El Toyo y Retamar para buscar figurantes entre los almerienses, principalmente niños y niñas, que contribuyan a la limpieza de las playas y el mar. Primero lo hizo, acompañado por ‘Teodora la Directora’ en la playa, donde se pedía como requisito para participar en el rodaje ser una persona que recicla (no tirar botellas de plástico al mar), que contribuya a la limpieza de las playas (no dejar en la arena cáscaras de alimentos, latas, etc.); y calidad del aire (los adultos no deben fumar en la playa ni tirar colillas al mar). Además, Indalecio les ha explicado cómo se aplica la economía circular en la playa; y animó a consumir alimentación saludable y de proximidad procedente del mar de Almería.

En esta línea, Indalecio y Teodora se centraron especialmente en el consumo de pescado de proximidad de Almería, que favorece el ecosistema y ayuda a la economía local de la pesca. Así lo hicieron tanto en las actividades de dinamización en la playa, como el posterior rodaje, en formato de representación teatral, sin olvidar el resto de mensajes que quieren compartir para favorecer el reciclaje de residuos en la playa y medio marino.

Los pequeños disfrutaron con las aventuras del superhéroe local que está realizando una misión por cuatro barrios costeros de la ciudad, en su lucha contra los ‘guarrillos’ de la playa. Comenzó en Cabo de Gata, siguió en El Zapillo y Ciudad Jardín, ayer en El Toyo y Retamar, y concluirá hoy en Costacabana, a las 18 horas en la playa y a las 19 horas, teatro en la plaza junto a la farmacia y frente a la Avenida Marinera.

La campaña de sensibilización denominada ‘Indalecio Jones y la última playada’ se enmarca en los Objetivos 3 y 4 de la Agenda Urbana, respectivamente, ‘Prevenir y reducir los impactos del cambio climático y mejorar la resiliencia’ y ‘hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía circular’. Ha sido creada por Contraportada para el Ayuntamiento de Almería, con teatro, sentido del humor y un planteamiento cinematográfico, focalizado en los niños y niñas.

La Agenda Urbana Almería 2030 que está desarrollando el Ayuntamiento de Almería se financia a través de los fondos Next Generation de la Unión Europea que gestiona el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.