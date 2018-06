Instagram quita el protagonismo a Facebook entre usuarios de Almería

Que Almería sea una de las provincias españolas con más usuarios (proporcionalmente) de Twitter o Facebook no significa que todas las zonas estén igual de bien conectadas. Es decir, los que tienen Internet hacen un uso considerado de las herramientas de la red, pero aún hay muchos puntos negros, aquellos a los que la red de redes aún no ha llegado en pleno siglo XXI. Almería encabeza el ranking de vecinos desconectados en virtud del número de habitantes de la provincia, ya que hasta un 1,32% de los almerienses. Unos 9.500 ciudadanos, situándose al mismo nivel que Granada.

Que Almería es una provincia enganchada a las redes sociales no es nada nuevo. Vamos, como el resto. Aunque los almerienses destacamos por ser una de las provincias más activas en la red social de las frases cortas, el Twitter. Almería es la provincia más pequeña que se cuela en el top ten. Sumando más usuarios que Bilbao o Córdoba, por ejemplo, con un total 34.854. Pero la gran subida se está experimentando en la red de las fotografías, Instagram. En apenas un año, la provincia ha ganado 30.000 perfiles, alcanzando los 80.000 y situándose en el top 20 de la geografía española. Desde que Facebook la adquirió en 2012 por 1.000 millones de dólares ha multiplicado por más de 20 su base de usuarios detalla el informe elaborado por The Social Media Family. En instagram, la tasa de crecimiento es muy superior entre los perfiles englobados en la franja que va desde los 18 a los 39 años. También aumentan respecto al periodo anterior tanto los perfiles masculinos como los femeninos. En esta comparación, es muy similar la tasa de crecimiento de ambos grupos (+46% en hombres y +53% en mujeres). También han incrementado el número de perfiles que facilitan su estado civil (+56% solteros y +68% casados). En cuanto a perfiles con estudios universitarios, el crecimiento de los mismos es considerable: de los ocho millones de usuarios en Instagram que tienen las 50 ciudades más pobladas de España, casi tres millones cuentan con estudios universitarios finalizados. Instagram continúa siendo, en su mayoría, una red social de millennials: el 65% de los usuarios tiene menos de 39 años. Aunque de forma muy igualada, las mujeres continúan estando detrás del contenido subido en Instagram, en un 55% frente al 45% que se corresponden con perfiles masculinos.

Más de 140.000 personas compran en internet habitualmente

A pesar de ser una provincia donde siguen existiendo zonas sin conexión, nueve de cada díez viviendas están conectados a Internet y de aquellos que no lo están, el 67% dice no necesitarlo. A pesar de los malos tiempos, Almería forma parte de la llamada sociedad del consumo y los avances facilitan la forma de acceder a los productos. Eso trae consigo el aumento de las compras a través de Internet . Los almerienses son los que más se gastan de toda la comunidad andaluza (42 euros), por encima de provincias como Sevilla (34) o Málaga (29). La ropa y la electrónica son los principales artículos a los que se acceden y, de entre los países a los que se adquieren, China comienza a ser el gran exportador de material agenciado a través de la red de redes. El volumen de personas no es baladí si se tiene en cuenta que el gasto es considerable. Más de 140.000 almerienses comprar en internet habitualmente. El 70,7% de los hogares de la provincia dispone de acceso a Internet y el 85,8% se conecta a través de teléfono móvil con banda ancha. En los últimos tres meses, un 71% de los almerienses accedió a la red y el 74,5% lo hace diariamente al menos 5 días en semana. Los internautas almerienses utilizan Internet principalmente como herramienta de comunicación, para recibir o enviar correo electrónico (70,8%), participar en redes sociales (67,8%), colgar contenidos propios en una web para ser compartidos (46,5%) y telefonear a través de Internet .