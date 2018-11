"Intento que Almería esté presente en nuestros informativos"

Isabel Jiménez pone voz a las noticias de Telecinco. La periodista se ha labrado un presente lleno de logros y un futuro prometedor. La almeriense, con tan solo 36 años, es ya un serio rostro de la información televisiva, un recorrido que comenzó a forjarse cuando cursaba un master en Italia e hizo de corresponsal en la muerte del histórico papa Juan Pablo II.

Pronto fichó por Antena 3 y en el programa 'A fondo' tuvo la oportunidad de realizar amplios reportajes de investigación que terminarían llevándola a presentar el telediario matinal de dicha cadena. En 2008, sustituyó a Matías Prats a mediodía. Pero la gran oportunidad se le dio cuando fue elegida para, otra vez en Telecinco, presentar los informativos de mediodía.

Pero la carrera de Isabel Jiménez va más allá de la pantalla. Comenzó escribiendo: "Recuerdo mi primera rueda de prensa. Fue en la Diputación de Almería y trataba de tortugas moras. Esto es una base, lo que uno aprende cuando está haciendo una beca en un periódico local, con compañeros de prensa escrita, que es a lo que yo me quería dedicar, pero al final la tele me atrapó". Enfrentarse por primera vez al mundo de la prensa le trae buenos recuerdos: "Este premio me hace mucha ilusión porque Antonio Lao (director de Diario de Almería) fue mi primer jefe hace 17 años cuando yo estaba en primero de carrera. Igual se habla mucho de mis logros pero nadie recuerda o habla de mi paso de un periódico local. Se aprende mucho. Yo conocí mucho la provincia de Almería, era la becaria y la becaria se recorría todas las fiestas populares".

Isabel explicó como se le comunicó que iba a ser galardonada y le satisfizo la respuesta que obtuvo: "Cuando me llamó Emilio Osorio (gerente de Diario de Almería) le pregunté por qué me daban este premio más allá de la trayectoria periodística, y me dijo "llevas el nombre de Almería por donde vas". Y es que, es de sobra conocido por los espectadores de sus informativos que Almería está presente cada vez que es posible: "Y es que lo siento así. Igual que en el informativo de Pedro Piqueras veréis muchas veces noticias de Albacete, pues yo tiro para lo mío. Entonces, es verdad que hay noticias de Almería que no me gustaría dar, pero intento que siempre que en Almería hay algo positivo y sea de actualidad, meterlo aunque me cueste una pelea con mi editor. De hecho, la candidatura a la Capitalidad Gastronómica me costó una pelea con la jefa de cultura, que era de Zamora, nuestro rival. Y yo desde meses antes le había dicho: 'Marisol no tienes nada que hacer porque Almería va a ganar'".

La visibilidad de sus informativos, que en breve recibirán la Antena de Oro, uno de los galardones más prestigiosos en el periodismo español, le hace ser una persona respetada por quienes tienen que tomar las decisiones. Por eso, Jiménez afirma que intenta llamar su atención sobre las necesidades de Almería cuando es posible: "Creo adecuado y necesario poner mi grano de arena cuando hablo con políticos y gentes que tienen algo en su mano para poder hacer con nuestra tierra. Yo siempre que consigo hablar con ellos les pido el tema de las comunicaciones de al provincia, ¿El Ave pa cuando? Les digo. La ayuda siempre que puedo la intento dar porque tengo a Almería en la cabeza".