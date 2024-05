Izquierda Unida homenajeará a las víctimas almerienses del nazismo este domingo 5 de mayo

Como cada 5 de mayo, el Monumento a las Víctimas Almerienses de Mauthausen recibirá el homenaje y las flores en el 79 aniversario de la liberación del campo de concentración que más españoles albergó y que, según María Jesús Amate, coordinadora de Izquierda Unida en la provincia de Almería, parte de la organización del evento, “cobra singular relevancia en el contexto europeo, una institución que nació de la idea de la colaboración y el hermanamiento entre Estados después de la II Guerra Mundial y que ahora ve cómo la extrema derecha vuelve a ganar terreno, como en el contexto nacional, con el tirón de orejas de la ONU a los gobiernos autonómicos del PP y Vox en Valencia, Castilla y León y Aragón con su falsa concordia, que no es otra cosa que tergiversar la historia de nuestro país y poner al mismo nivel verdugos y víctimas”.

“Y en Andalucía no nos podemos confiar” ha comentado Amate, “el PP tiene dos vías de actuación: a las bravas, como en los gobiernos en los que comparten sillones con Vox, o por degradación, como está ocurriendo aquí con tantos temas, la Memoria Democrática es uno de ellos y el Monumento a las 146 víctimas almerienses en el campo de concentración nazi es un buen reflejo de la poca importancia que le da el Partido Popular a este tema: las columnas que reflejan cada almeriense asesinado por los nazis han sido objeto de vandalismo, se le ha negado el mantenimiento que se merece, se ha usado como pista de parkour, se ha banalizado en un pase de modelaje, se llegó a usar para guardar caballos y, lo más reciente, para anclar las carpas para celebrar unas fallas que ni eran almerienses ni era el lugar apropiado. Un histórico vergonzoso que no les hace sonrojar a ninguno de los miembros del PP, ni del ayuntamiento ni de otras administraciones”.

Para la coordinadora de Izquierda Unida en la provincia almeriense, “es necesario recordar el genocidio que realizó el partido de extrema derecha alemán contra aquellos que luchaban por la libertad y contra todo aquello que no encajaba en su particular visión de 'personas de bien' como los gitanos, los discapacitados o la comunidad LGTBI, porque lejos de quedar en los libros de historia el exterminio de poblaciones está de total actualidad con el régimen sionista contra la población civil de Gaza, por lo que invitamos a toda la población almeriense a acudir el próximo 5 de mayo a las once de la mañana al monumento. Porque es necesario recordar para honrar, pero también es necesario recordar para no repetir”.