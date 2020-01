Izquierda Unida afea la tardanza del inicio del macrojuicio del caso Poniente y confía en que "se sepa la verdad"

La coordinadora provincial de IU, Maria Jesús Amate, ha criticado la tardanza del inicio del juicio por la macrocausa derivada de la operación 'Poniente' por presunta corrupción municipal y empresarial en torno al Ayuntamiento de El Ejido, a la par que ha confiado en que "se sepa la verdad".

En declaraciones a periodistas previo al inicio del juicio en la Audiencia Provincial de Almería, Amate ha criticado el "grave problema" del Poder Judicial porque, a su juicio, "no es de recibo que diez años después se esté juzgando la mayor causa de corrupción de Almería y quizás de Andalucía".

Ha explicado que la causa tiene cientos de investigados e imputados y se ha tardado "más de diez años" en que "vengan a declarar" para depurar responsabilidades de quienes "dejaron esquilmadas las arcas de El Ejido y de todos los ciudadanos", acusados que "aún no han pagado".

La coordinadora almeriense ha esperado que dicho proceso sirva para que "los responsables devuelvan las cosas y para que se sepa la verdad". "Vamos a escuchar barbaridades y despilfarros que la gente de a pie no estamos acostumbradas a escuchar" ha expresado añadiendo que "no hay que olvidar que a costa de los impuestos de la ciudadanía se pegaron vidas de reyes y eso se tiene que saber a detalle porque no puede ser que algunos de ellos sigan gobernando y estén al frente de instituciones".

La representante de IU, partido que ejerce de acusación, ha subrayado que su formación "siempre" ha sido "firme" en el proceso a la par que ha deseado que la tardanza "no influya en que se bajen las penas que se piden y se juzguen a las personas".En definitiva, Maria Jesús Amate ha valorado la importancia del juicio para que la ciudadanía "recuerde y conozca las cosas que no se han contado".

El juicio por la macrocausa derivada de la operación 'Poniente' por presunta corrupción municipal y empresarial en torno al Ayuntamiento de El Ejido sienta este viernes en el banquillo a 49 personas y otras 26 entidades jurídicas en su primera sesión, en la que se debatirán la supuesta prescripción de delitos fiscales.

La vista oral, para la que se han adaptado las dependencias de la Audiencia Provincial a fin de dar cabida en sala a los acusados, sus 28 abogados, la acusación particular, la Fiscalía y el tribunal, que llega 3.734 días después de la detención, entre otros, de quien era alcalde de El Ejido, Juan Enciso, y del exinterventor municipal José Alemán, considerado inicialmente como el 'cerebro' de la supuesta trama.