Las Jornadas de Innovación Docente de la UAL dan un nuevo salto en la búsqueda de la excelencia

Las Jornadas de Innovación Docente no han faltado a su cita anual con el PDI de la UAL, confirmándose que su interés no solo no decae, sino que va en aumento, y abordando los nuevos retos que emergen con fuerza desde la sociedad y que deben tener cabida en las aulas. El rector, José Joaquín Céspedes, ha sido el encargado de inaugurarlas, acompañado por los representantes de los dos vicerrectorados que las organizan, María Angustias Martos, de Grados e Innovación Docente, y Fernando Carvajal, de Postgrado y Relaciones Institucionales. El programa se ha compuesto de una breve introducción de los objetivos que se persiguen, de dos bloques de ponencias, el primero con tres proyectos de innovación de éxito puestos en marcha y el segundo más centrado en las experiencias profesionales, y, para finalizar, de la entrega de premios y distinciones.

Han tenido una excelente respuesta en cuanto a inscripciones y su desarrollo se ha producido entre un fructífero ambiente de trabajo, tal y como esperaba el rector, que ha destacado que hayan alcanzado ya, con esta, la décimo sexta edición: “Tienen ya una larga tradición y son una manera de poner en valor una de las misiones fundamentales de la universidad, que es la formación, la educación, la transferencia de conocimiento a nuestros estudiantes, los procesos de aprendizaje y, por supuesto, también experiencias, como el intercambio con profesionales de fuera que contribuyen a mejorar ese aprendizaje y la formación de nuestros estudiantes no solo en su desarrollo profesional, sino también en su desarrollo personal”. El rector ha recordado que existe una convocatoria propia de la UAL para proyectos de innovación docente, exponiéndose varios de ellos en estas jornadas.

De hecho, ha insistido en que es “una manera de visibilizar la importante tarea que llevan a cabo los docentes en cuanto a introducir innovaciones, incorporar nuevas tecnologías y nuevas metodologías docentes que contribuyen a responder a los nuevos retos de la sociedad”. En esa línea, ha reconocido que “con la irrupción de las nuevas tecnologías también se ha modificado la manera en la que nos relacionamos, la manera en la que aprendemos, y, por lo tanto, también tiene su impacto en la docencia universitaria”. Una muestra de la importancia que le concede a esta cuestión es la misma reestructuración de vicerrectorados para su mandado, creando uno concreto en el que se incluye este concepto, el de Grados e Innovación Docente. Su vicerrectora, María Angustias Martos, ha explicado que “entre los proyectos este año está la inteligencia artificial, la gamificación, el aprendizaje y servicio, los podcast…”.

No obstante, ha precisado que “todo eso lo llevamos trabajando nosotros desde hace muchísimos años”, dicho de modo textual, y ha desvenado que “en el ámbito de la convocatoria de innovación contamos con casi 200 proyectos”. Como “acciones a realizar en los próximos años” se van a “revisar todas estas convocatorias, sobre todo para darle la importancia que tienen estos proyectos en torno a poderlos valorar en los sexenios docentes de la ANECA, y también todo el programa de formación del profesorado, en donde por supuesto la inteligencia artificial va a estar presente, porque está en nuestras vidas y en la docencia de hace ya mucho tiempo”.

En cuanto a Fernando Carvajal, su vicerrectorado, el de Postgrado y Relaciones Institucionales, ha estado presente en las Jornadas de Innovación Docente para mostrar “el Programa de Intercambio de Experiencias Profesionales como herramienta para aplicar ese intercambio de conocimiento entre empresas y universidad, al que estamos obligados por estatutos, pero que estamos encantados de desarrollar”, ha dicho textualmente. No solo eso, sino que se ha pretendido aportar “un punto de innovación docente que permite mejorar nuestras técnicas precisamente en esta materia, en innovación docente, y, por lo tanto, mejorando la preparación que tienen nuestros estudiantes egresados”. Precisamente una parte de premiación se destina a dichas experiencias profesionales, reconociéndose como las mejores las dos que han sido expuestas previamente en la parte de ponencias.

Una de ellas es ‘Educar a través del Rugby inclusivo’, con Irene Hernández como docente de la UAL y Roberto Aguado como la parte externa, responsable de la Asociación URA Clan. Hernández ha recordado que “esto se lleva trabajando desde hace varios años y ahora se le ha dado más formalidad en los proyectos que ofrece el vicerrectorado”, mostrando su felicidad respecto a que “quienes más se van a alegrar son los jugadores y las jugadoras del equipo inclusivo”. Es “llevar lo que se imparte en la asignatura a una actividad física real en la que se trabaja con personas con discapacidad en busca de la inclusión”. La otra experiencia profesional ha sido ‘Diseño y manejo de nuevos materiales en obras e instalaciones hidráulicas’, con Antonio Zapata como profesor y con Rafael Beaeza, técnico especialista principal del Centro IFAPA de La Mojonera (Junta de Andalucía), como profesional externo.

Premio al mejor póster

Además de estos premios se ha reconocido “la excelencia docente en asignaturas multimodales” de un total de treinta integrantes del profesorado de la Universidad de Almería, repartidos en todas las áreas de conocimiento. Asimismo, se ha destacado de entre los casi 150 presentados al mejor póster, ello en virtud de una votación realizada durante los pasados días 22 y 23 de enero. Ha sido ganador el titulado ‘Microcontenido y Gamificación en Ciencias de la Salud: Una aproximación para mejorar el compromiso en el aprendizaje’. Lo ha coordinado por Carmen Ropero y lo han realizado Diana María Cardona, Miguel Jesús Rodríguez, Cristian Rodríguez, Pablo Román, Lola Rueda, María del Mar Sánchez y María Nuria Sánchez. Como añadido, se ha realizado dentro del acto una exposición virtual de pósteres.

Por último, cabe recordar las tres ponencias de proyectos de innovación. La primera en exponerse ha sido la titulada ‘El pódcast como herramienta para el aprendizaje activo en la Universidad’, de María Teresa Martín Palomo, profesora del Departamento de Geografía, Historia y Humanidades. La segunda ha sido sobre el proyecto web ‘Ludoteca Jurídica, a cargo de Lucía Moreno García, profesora ayudante doctor del Departamento de Derecho. El tercero se ha llamado ‘Aprendizaje-Servicio, una práctica educativa experiencial para el impulso de la innovación’, en su caso expuesto por Magdalena Pilar Andrés Romero, profesora contratada doctor en el Departamento de Psicología, y por Domingo Mayor Paredes, profesor ayudante doctor del Departamento de Educación.