José Cabrera lidió tres toros en México con brillantez pero sin premio

Como anunciábamos la pasada semana, nuestro paisano José Cabrera toreó el pasado domingo en Tijuana (México). Y no se limitó a lidiar con su lote sino que hubo de torear otro toro más por una aparatosa cogida que sufrió su compañero de cartel Alejandro Mojito. Podemos resumir la actuación de Cabrera diciendo que estuvo entregado, como siempre, con lances de gran brillantez pero… falló con la espada, como suele sucederle a casi todos los noveles. De no haber sido así, estaríamos hablando de Puerta Grande. Puestos al habla con él, nos manifestaba que “podia haber cortado perfectamente tres orejas pero fallé con el acero”. No obstante dejó muy buen sabor de boca en tierras aztecas donde permanecerá esta semana para cerrar algunos contratos que su apoderado le tiene casi ultimados.

Para evitar parcialidad, les ofrezco un fragmento de la crónica que escribió un periódico de aquella localidad: “Cabrera fue, a mi gusto, el que cargó con la mejor suerte en su lote. Lidió el mejor toro del encierro, ‘Julio’, corrido en tercer lugar, al que cuajó una sentida faena pero, tras fallar con el acero, todo quedó en una fuerte ovación del público que le obligó a saludar desde el tercio. Con los otros dos estuvo muy voluntarioso, lidiando por ambos pitones y llevando la faena de menos a más. Desgraciadamente no cargó con suerte la espada, motivo por el cual se le negaron las orejas”. José Cabrera continúa su línea ascendente y, como nos manifestó antes de partir para México, “mi ilusión es volver con varios contratos firmados y torear en la Feria de Almería así como, al menos, en los pueblos de la provincia donde haya toros”. Esperemos que su sueño se haga realidad.