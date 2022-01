José María Garzón, a insuflar savia nueva a la plaza de toros de Almería

Parecía que nunca iba a llegar el momento del adiós, que el matrimonio entre la familia Cuesta y la casa Chopera gozaba de buena salud. Pero la noticia saltó sorpresivamente el pasado otoño: la plaza de toros de Almería tenía un nuevo empresario, José María Garzón, de Lances de Futuro. Se ponía así fin a 66 años en que la empresa vasca había regido los destinos del coso taurino almeriense y organizado la Feria taurina agosteña.

Una Feria que alcanzó su cima en loa años 90 del pasado siglo y la primera década del actual, cuando se llegaron a dar siete festejos, en la mayoría de los cuales se colgaba el tan deseado por los empresarios cartel de ‘no hay billetes’. Con los Chopera el abono agosteño de Almería alcanzó el rango de ‘segunda feria taurina de Andalucía’ en los citados años, cuando ‘no se caían los toros’, el lleno estaba asegurado cada tarde y las colas para sacar abonos o entradas sueltas en la taquilla de la calle Ayala daba la vuelta a la Puerta Purchena.

Pero la Fiesta fue languideciendo y quizá el último eslabón de los Chopera, Óscar no supo ver a tiempo que había que reaccionar, que las entradas ya no se vendía solas. Además, a la capital le salió un competidor, Roquetas, cuya feria taurina es un mes antes que la de Almería. Los precios seguían por las nubes, no surgían nuevas figuras y los aficionados le dieron la espalda al coso almeriense; y Óscar Chopera tiró la toalla definitivamente.

José María Garzón (Empresario) "Este verano vuestro equipo de futbol y la plaza de toros van a ser ambos de Primera”

Pero ‘a rey muerto, rey puesto’. Almería ya tiene nuevo empresa: Lances de Futuro, capitaneada por José María Garzón quien ayer presentó ante la afición almeriense su proyecto que titula ‘Almería vive la magia del toreo’ con el salón de actos de la Escuela de Música totalmente lleno... y eso que la tarde, fría y lluviosa, no invitaba a salir de casa. Buen comienzo para el nuevo empresario como él mismo declaró con optimismo: “Almería tendrá los festejos taurinos que su afición demande, en cuanto a calidad y cantidad. No vamos a escatimar esfuerzos”.

Estuvieron presentes las delegadas Maribel Sánchez y Eloísa Cabrera, el diputado Manuel Guzmán y el concejal Diego Cruz, así como el propietario de la plaza de toros, Manuel Cuesta, el presidente, Javier Torres, varios toreros y subalternos almerienses y distintos representantes de las peñas taurinas.

Condujo el acto Juan Aguilera, presidente de 3 Taurinos 3, quien aseguró: “Hoy empieza una nueva etapa para la tauromaquia almeriense”, para dar la palabra al concejal de Cultura, Diego Cruz. Aseguró el edil que ‘la Feria de Almería no se entiende sin corridas de toros de categoría”. A renglón seguido fue la periodista de Canal Toros, Victoria Collantes, quien hizo uso de la palabra: “La empresa Lances de Futuro es un joven equipo de la tauromaquia pero sin duda el mejor. Sus proyectos afectan y dan vida a toda una ciudad, como hacen en Málaga, Granada, Algeciras... y se vuelan especialmente con los jóvenes. Habrá un nuevo espíritu taurino en Almería”.

Por último, fue el empresario José María Garzón quien agradeció a la familia Cuesta su confianza y afirmó: “Para el próximo verano, Almería contará con equipo de fútbol y una plaza de toros de Primera. Aún no sé cuantos festejos daremos pero puedo asegurar que vendrán los mejores toreros del escalafón y no me olvidaré de los almerienses”.