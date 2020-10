José Tesoro, socialista cabal

El apelativo de cabal no es gratuito: excelente en su clase (DRAE). O bien: un ejemplo de honradez, de tolerancia y de coherencia en sus ideas (palabras a su fallecimiento de Alberto Fernández, a la sazón rector de la UAL). Mi aproximación inicial al entorno vital de José Tesoro Linares (1914-1995) se produjo en las antípodas política o ideológica, propio de travesuras de niño. Viviendo en la calle Lepanto –cercana a la plaza de toros- la chiquillería del Distrito 5º teníamos en La Molineta el destino soñado (y prohibido) para nuestras aventuras infantiles: en especial la balsa de los “100 escalones” y el cortijo de los Tesoro (del Muro o Peláez); donde, tras saltar la tapia, nos engalgábamos en los almendros y/o arrancábamos del bancal patatas que luego asábamos. Mientras tanto, nuestros padres aguardaban con la mano larga y dispuesta. Quien me iba a decir que en los años setenta, siendo militante primerizo del PSOE, me honraría con su amistad. Amistad que he procurado cultivar y prolongar en el tiempo con sus hijos Martirio, Amalia y José y su nieta, Sonia, diputada en el Congreso

Perfil

Una semblanza biográfica al uso debe contemplar los cimientos sobre los que se modelará el personaje. Pepe (dicho con todo el respeto hacia quien nos merece el tratamiento de “don”) vino al mundo el 25 de octubre 1914 en la alpujarreña Ugíjar, tercero de los seis hijos habidos en el matrimonio de Juan Tesoro y Teresa Linares. Aparcero del cortijo La Menora, se ayudaba como recadero ocasional (“cosario”). Valga un ejemplo: desde el muelle almeriense transportó a Yegen, en su carro, los libros enviados de Inglaterra al hispanista Gerald Brenan. Llamados por el cuñado José Peláez y hermana Mercedes recalaron hacia 1920 en el céntrico Parador del Príncipe (embocadura de Obispo Orberá). Los beneficios del próspero negocio hotelero permitieron a la familia adquirir la finca de La Molineta.

El niño creció creyendo que los tíos eran sus verdaderos padres y no los biológicos; discurriendo su tranquila infancia entre la posada, el cortijo y el colegio La Salle. Al acabar el bachillerato opositó al Cuerpo de Correos, siendo destinado a Huércal Overa (interino) y en la capital, hasta que en 1937, en plena guerra incivil, su quinta fue movilizada (entrevista concedida a Rafael Quirosa). Dada su condición de oficial de 1ª clase lo asimilaron al rango de capitán, quedando como responsable de la correspondencia entre la ciudad y el frente de Berja (23º Cuerpo del Ejército). Días previos al final de la contienda intentó salir de España por el puerto de Alicante junto a su hermano Manuel; al no poder embarcar regresaron a Almería, siendo detenidos en Vélez Rubio. Primera caída en su penoso deambular de cárcel en cárcel y comisarías de Policía. Por entonces ya militaba en Juventudes Socialistas Unificadas y UGT.

Una nueva delación lo llevó a El Ingenio en mayo de 1939, calificado de “individuo de arraigadas convicciones izquierdistas, habiendo sido… jefe de uno de los servicios de la Censura Militar roja”, señalaba el informe de Falange y otros entes represivos. Paradójicamente, su buen nombre salió fortalecido: Buen concepto en la vida pública y privada… Apto profesionalmente… No ha tomado parte en hechos delictivos. Sin embargo, su procesamiento no se hizo esperar. Con fecha 26-IX-1939 el Consejo de Guerra Sumarísimo condenó a los hermanos Manuel y José a la “pena de reclusión perpetua… siéndole de abono a ambos la totalidad de prisión preventiva”.

Maestro Nacional, Manuel -mayor de seis hermanos- fue depurado del escalafón de Magisterio

Ni paz, ni piedad, ni perdón (Manuel Azaña). Acoso, derribo y expolio. De nada sirvieron los favorables avales de personajes de derechas, incorporados en la causa 20.614/39 (a algunos de ellos la familia los ocultó durante la maldita guerra), acusado de Rebelión Militar por Adhesión. En mayo de 1940 los dos fueron esposados hasta la prisión provincial de Valladolid, con parada y fonda en Yeserías y Las Cocheras. En esas circunstancias, e independiente de las penalidades sufridas, cabe señalar el amparo y ayuda (alimentos, medicinas) proporcionada al guitarrista abderitano José Fernández “Richoly”, en cumplimiento asimismo de la “perpetua”. Después de las celdas de castigo, el régimen carcelario se suavizó un tanto, al tiempo que le comunican la reducción de condena: de 20 a seis años.

Posguerra

En octubre de 1941 marchó –en libertad vigilada- con sus hermanos Emilio, María y Manuel (liberado en 1943) a Barcelona. Después de su estancia catalana regresó definitivamente a Almería. Pero acabada la contienda el perdón prometido por Franco resultó una burda mentira: “La dictadura prolongó el terror como cirugía de urgencia para tener al enemigo a raya; enemigo que muchas veces era más bien inventado como forma de cohesión “nacional” frente al repudio del extranjero” (Antonio Fernández “Kayros”). Como un velo de ignominia, el sambenito de rojo y desafecto al régimen dictatorial se extendió a la totalidad del entorno familiar. Depurado del escalafón de Correos y expulsado de su plaza en propiedad, Pepe Tesoro intentó por todos los medios rehacer su vida en un marco hostil. No obstante, en dos ocasiones más su irrenunciable ideología le llevó a la nueva cárcel de la Cta. de Níjar. En 1946 se casó con Amelia Amate Andrés, enlace del que nacieron los antedichos Martirio, Amalia y José. Siendo todavía un niño me reencontré con él en el Paseo de la Caridad, vecino de los Rodríguez Orta y Juan Montoya, encargado del bar El Observatorio: lindante con el Quemadero abrió una panadería junto a un cenetista, aunque la iniciativa tuvo corto recorrido.

El cortijo Peláez, en La Molineta, sería el refugio y amparo de la familia desafecta al Régimen

Duramente represaliado, para saber de Manuel –el de mayor relevancia política en los primeros años; maestro en Pampanico y “500 Viviendas”, residente en Venezuela- es aconsejable leer lo publicado por Rafael Quirosa, Mónica Fernández, Sánchez Cañadas, José Ruiz o Fernando Martínez. Las abnegadas hermanas –Mercedes y María- ejercieron de sostén familiar, recabaron avales y cuidaron del cortijo en La Molineta. Emilio fue “inquilino” del campo de refugiados francés en Argelés-sur-Mer y se estableció finalmente en Brasil con Juan Antonio, el menor de los hermanos y el que menos padeció el rigor de la guerra y posguerra.

En 1944 se esforzó en unir a los socialistas clandestinos, siendo el nexo entre dos generaciones de militantes. Co-fundador del PSOE, de cuya agrupación fue presidente honorario y efectivo en distintas etapas, con motivo de las primeras Elecciones Generales en mayo de 1977, Pepe Tesoro presentó, en calidad de secretario general, el acto central de la campaña, con asistencia de Felipe González en las naves de Saltúa (cocheras de autobuses en el paraje de Las Lomas). Ya había conseguido la estabilidad laboral como administrativo en la fábrica de piensos La Foca (en Huércal) y en la conservera Santa Isabel (Adra), del empresario Joaquín Vázquez. Meses después de su fallecimiento el 29 de agosto de 1995 lo nominaron a título póstumo Almeriense Ideal-95.