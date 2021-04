La movilidad entre provincias en Andalucía está muy cerca. Así lo ha confirmado el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en su visita este viernes a Almería.

El ejecutivo andaluza está "barajando" la idea de la apertura de las provincias para un corto plazo. "Si seguimos con unos buenos datos como los que estamos viendo esta semana, se planteará el fin del cierre perimetral de las provincias en la próxima reunión del Comité de Expertos de la semana que viene", adelanta Juanma Moreno. No obstante, eso no quiere decir que se vaya a aprobar. "Haremos los que digan los expertos, como siempre, pero si no es la semana que viene estará muy muy cerca", asegura.

Fin del estado de alarma

De todos modos, el fin del estado de alarma el próximo 9 de mayo supondría igualmente el fin de las limitaciones de movilidad. "Si el Gobierno no aprueba una nueva legislación que nos permita a las Comunidades Autónomas poder restringir la movilidad, sin estado de alarma no podríamos hacerlo", ha explicado Juanma Morano.

De este modo, salvo que se prorrogue el estado de alarma o se articule alguna normativa especial, a partir del 9 de mayo no habría ni toque de queda ni cierre de provincias ni comunidades autónomas. Quedan 16 días para resolver todas las dudas que plantea la nueva situación.