Juanma Moreno cumple la promesa que hizo en Roquetas y se tatúa

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se ha hecho su primer tatuaje. Uno sencillo: una letra A y un número 58. Pero tiene mucho significado para él: la "A" es de Andalucía y el número 58 es por los escaños que logró el PP en las últimas elecciones autonómicas.

Con este tatuaje, Moreno cumple una promesa que realizó durante una visita a Roquetas de Mar durante la campaña de las elecciones andaluzas. Paseaba por el municipio almeriense cuando se cruzó con el tatuador Javier Pascual, que le auguró que iba a sacar mayoría absoluta. Moreno le contestó de forma espontánea que si se cumplía su profecía iría a que le hiciera un tatuaje "en un lugar discreto". Y lo ha cumplido, según ha explicado el presidente de la Junta este viernes en su cuenta de Facebook.

"Me comprometí con él a que me haría un tatuaje si ganábamos las elecciones con mayoría suficiente y he cumplido mi palabra", escribe Moreno en la red social, en la que incluye el vídeo de cómo le hicieron el tatuaje y que se puede ver sobre estas líneas.

Fue el pasado 17 de octubre, aprovechando una visita a la provincia de Jaén, cuando Moreno acudió al estudio donde trabaja Javier Pascual, Barbiere, 27, en el municipio de Linares. El tatuaje elegido finalmente fue el número 58 -los diputados que consiguió el PP- precedido de una letra A mayúscula, en referencia a Andalucía.

En el vídeo se ve a Juanma Moreno bromeando con el tatuador sobre el dolor que iba a sufrir haciéndose el tatuaje o sobre la posible adicción que adquieren los que comienzan a tatuarse.