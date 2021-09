Jucil afirma que la falta de efectivos "favorece a las mafias", que han "reforzado" la ruta migratoria

El secretario general de Jucil, Ernesto Vilariño, ha sostenido hoy que la falta de efectivos en la Guardia Civil está provocando que se "refuercen" las mafias que trafican con inmigrantes que llegan en patera a provincias como Almería, en la que además, ha señalado, existe un "déficit" de 300 agentes.

Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios en Almería el secretario general de esta asociación profesional de la Guardia Civil, quien ha señalado que una de las primeras peticiones que habrá Jucil cuando entre en el Consejo de la Guardia Civil tras las elecciones de octubre, será solicitar a su Dirección General el número de efectivos "reales" de esta provincia.

Ha señalado que tras varios encuentros con agentes destinados en Almería, la "gran mayoría" ha mostrado su "hartazgo" y "cansancio por la falta de efectivos, además de por contar con embarcaciones con "más de quince años, vehículos con más de 300.000 kilómetros" o instalaciones "muy anticuadas".

Por su parte, el secretario de Comunicación de Jucil, Agustín Leal, ha subrayado el problema que supone la inmigración ilegal, apuntando que durante todo el 2020 llegaron a Almería 417 pateras y éste año son ya "más de 400", aseverando a su vez que si a las costas andaluzas llegan unos 7.000 inmigrantes, casi 5.000 lo hacen a Almería.

Por ello, a la falta de medios e instalaciones, añade la inexistencia de medidas sanitarias o el incumplimiento de protocolos.

En esta línea, ha mantenido que cuando se recoge a los inmigrantes en una playa, no se le realiza ninguna PCR, y son trasladados hasta un cuartel en el que se encuentran "hacinados", sin agua y sin alimentos.

"Todas las rutas de Sahel y Magreb que iban antes a Italia lo hacen ahora a España por el efecto llamada", ha defendido, lamentando que no se ha contado con el adecuado mando político desde el Ministerio del Interior, además de concretar que no se dispone de datos oficiales: "Las cifras de pateras no son del Ministerio, son directamente de ACNUR".

Por ello, pide a Interior "más dinero", "instalaciones adecuadas, acordes a un país como España" y, especialmente, un protocolo anticovid "en primer línea de playa" porque los agentes "no pueden correr el riesgo de ser contagiados y contagiar a sus familias".