Juez ve indicios de delito y procesa por abandono de familia a la acusada de matar a su hijo menor, Sergio

El Juzgado de Instrucción 6 de Almería ha acordado el procesamiento de Ana María B.L., la mujer de 38 años en prisión provisional por quitar la vida presuntamente a su hijo de siete años Sergio por un presunto delito de abandono de familia.

La juez ve indicios suficientes a la vista de la prueba practicada de que la mujer "no llevó al colegio" al niño prácticamente "durante todo el mes de septiembre" de 2019 y días antes de cometer supuestamente el crimen y da traslado a la Fiscalía para que formule acusación contra ella o bien interese el sobreseimiento.

El padre del menor, Sergio Fernández, fue el que presentó la denuncia contra ella ante el "desamparo" al que presuntamente tenía sometido al menor su exmujer que dio lugar a la apertura de las diligencias previas que se han transformado en procedimiento abreviado en un auto de fecha 19 de diciembre, según han informado a Europa Press fuentes judiciales.

Ana María B.L. declaró desde el centro penitenciario de El Acebuche por videoconferencia el 3 de diciembre de 2019 en el marco de esta causa y contesto a todas las preguntas que entonces se le formularon. El Ministerio Público aún no ha dado trasladado de su escrito al juzgado instructor.

La denuncia que dio lugar a la apertura de estas diligencias previas comunicaba una situación "persistente" de absentismo escolar ya que, bien "no llevaba al colegio a su hijo", o le llevaba "tarde".

Por otro lado, Ana María B.L., quien además de esta, de la causa penal por un presunto delito de asesinato, tiene otra abierta por supuesto acoso al abuelo paterno de su hijo, ha comparecido este martes ante el titular del Juzgado de Instrucción 2 de Almería en calidad de investigada por otra denuncia del padre de Sergio por presunto delito de coacciones hacía él.

Según informa el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), la mujer, quien en este caso sí ha sido trasladada desde prisión y ha estado presencialmente en sede judicial, se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar.

Por esta causa no se encontraba detenida y el magistrado Manuel José Rey Bellot no ha adoptado medidas cautelares. En la sesión han estado presentes también la representación letrada de la acusación particular y la abogada de la defensa, asignada del turno de oficio.

DETENCIÓN POR EL PRESUNTO CRIMEN DE SU HIJO

Ana María B.L. fue detenida el 10 de octubre de 2019 por la Guardia Civil después de que el cuerpo sin vida del pequeño Sergio fuese encontrado en el asiento delantero del vehículo que condujo hasta la barriada de Las Norias de Daza, en El Ejido, si bien el domicilio familiar estaba en Huércal de Almería.

El Juzgado de Violencia contra la Mujer de Almería otorgó tres días antes del crimen la guardia y custodia a su padre después de que él solicitase modificar las medidas vigentes desde 2017 argumentando "desatención" al menor por parte de su madre.

El padre, quien ha relatado que interpuso hasta diez denuncias contra su exmujer, presentó el 6 de septiembre de este mismo año ante el juzgado, que mantenía abierto un procedimiento por unión de hecho contenciosa, la demanda para la modificación del régimen de guarda y custodia, y la vista, en audiencia pública, para oír a las dos partes se celebró el 4 de octubre.

El procedimiento de unión de hecho contenciosa se inició de forma paralela a unas diligencias previas por vía penal el 5 de abril de 2017, cuando Ana María B.L. presentó un denuncia por presuntos malos tratos del padre de su hijo hacía ella.

El informe de violencia de género fue negativo y se remitieron las diligencias al Juzgado de lo Penal 4 de Almería que dictó sentencia absolutoria en febrero de 2019.

INGRESO PREVIO EN SALUD MENTAL

Cabe recordar que Ana María B.L. estuvo durante nueve días el pasado mes de julio en una Unidad de Salud Mental después de que el Juzgado de Primera Instancia 8 de Almería ordenase su ingreso involuntario. Recibió el alta médica con prescripción de tratamiento farmacológico aunque no ha trascendido cuál sería la patología de la que está diagnosticada y que motivó su internamiento.

La familia paterna, por su parte, sostiene que la presunta asesina "supo en todo momento lo que quería, supo pedirlo, habló y razonó de manera normal e, incluso, manifestó que ella estaba perfectamente" durante la vista celebrada días antes del crimen por la custodia del menor. "No tenemos noticia de ningún tipo de enfermedad ni conocimiento de que ella haya tenido algún tipo de enfermedad mental", aseguró el padre.

Sergio Fernández también ha revelado que el pequeño "tenía miedo de no volverle" a ver y que su madre le "pegaba" si le contaba "algo de lo que pasaba" o "le amenazaba con que se lo iba a llevar por ahí".

"Nunca pensé que iba hacer lo que ha hecho, pero más miedo que tenía el niño, imposible", dijo en rueda de prensa en Alcolea (Almería) poco días después del crimen para lamentar que el caso de su hijo haya sido "un papel, un número, un turno" pese a las "más de diez denuncias" presentadas desde junio de 2019 por la situación que estaba viviendo.