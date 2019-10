Junta y Ayuntamiento ponen fin a 20 años de disputas por la desaladora

Comisión de Seguimiento y certificación final de obras

El convenio suscrito en 1998 para el reparto de la financiación de la planta desaladora entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Almería recogía en su articulado la constitución de una Comisión de Seguimiento encargada de instrumentar la aplicación de dicho acuerdo y coordinar las actuaciones a realizar, así como una Comisión Técnica, con la misión de prestar asesoramiento a la primera. La Comisión de Seguimiento apenas ha tenido actividad, siendo nula en los últimos años. Es una información que deja deslizar el Ayuntamiento a la hora de explicar la demora en el pago de la liquidación de la planta, así como que para las arcas municipales no hay acumulación de intereses, no siendo así para la Administración autonómica. Lo cierto es que no es la primera vez que el Consistorio se queja del anterior Ejecutivo andaluz por no atender a las peticiones municipales para que la Junta convocara la Comisión de Seguimiento, el órgano responsable de validar las facturas presentadas por unión temporal de empresas concesionaria. Ya en 2005, deja constancia el Ayuntamiento en un escrito de la existencia de 14 comunicaciones, desde el 2012 hasta marzo de 2015, instando al Gobierno andaluz a adoptar las medidas pertinentes para que la Comisión validara la certificación final de obras.