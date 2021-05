La Junta de Personal Docente denuncia la manipulación de Educación en la pérdida de unidades en los centros públicos

La Junta de Personal Docente de la provincia de Almería ha denunciado la pérdida de unidades en la educación pública y la manipulación al respecto de la Delegación de Educación.

Tal y como han detallado, el pasado mes de abril, cuando se conoció la oferta de plazas en los centros públicos de Almería, la Junta de Personal denunció la pérdida de unidades en diferentes centros de la provincia. "En la reunión con el delegado provincial de Educación, Antonio Jiménez, se nos insistió que esa pérdida no era definitiva y que, en función de las solicitudes, se recuperarían las unidades necesarias".

En este encuentro, la Junta de Personal, "ya denunció que eso no sería así, ya que la falta de oferta impide que los centros reciban las solicitudes necesarias y derivan muchas de ellas a la enseñanza concertada, lo que implica un desmantelamiento de los centros públicos. El propio delegado de Educación insistió que eso no pasaría y que en la provincia no habría nuevas unidades en la enseñanza concertada".

Así, han insistido en que "se ha demostrado, y como nos temíamos, los hechos nos están dando la razón y las unidades en los centros públicos no se han recuperado. Muchas familias no podrán tener a sus hijos e hijas en los centros que tenían como preferentes". "Además, en estos días, nos encontramos con la noticia de que un centro educativo concertado de una zona, donde se pierden unidades de la educación pública por la supuesta falta de solicitudes, se le concede una autorización administrativa para ampliación de infraestructuras".

La Junta de Personal Docente ha manifestado su temor porque desde la Delegación de Educación, una vez más, "se favorece la posible ampliación de un centro concertado. Mientras los centros públicos no reciben la financiación necesaria para mejorar sus instalaciones y pierden unidades, en teoría, por la falta de solicitudes, cuando en más de un centro de la capital ha habido solicitudes suficientes y no se han recuperado las unidades perdidas".

A esto han añadido que "los centros que ya tenían problemas de espacio y que estaban masificados no han visto incrementada su oferta, que en todas las etapas educativas no se mejora la oferta para que todo el alumnado pueda elegir libremente, que en la formación profesional se piensa disminuir la oferta eliminando la modalidad semipresencial, que se favorece, con dinero público, la posibilidad de formarse fuera del sistema educativo público y, en cambio, no hay dinero para mejorar dotaciones para material de calidad en la formación profesional o simplemente para una mejora de la ratio en todas las etapas educativas".