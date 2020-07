Junta de Personal de Torrecárdenas denuncian que seguimos sin noticias del motivo real del cierre del Hospital de la Cruz Roja

ASTISA, CCOO, CSIF, SATSE, SMA, UGT y USAE, enmarcados en la Junta de Personal del Hospital Universitario Torrecárdenas, tras la reunión mantenida el día 28 de julio con la Delegada de Gobierno de la Junta de Andalucía Dª. María Isabel Sánchez Torregrosa y con el Delegado de Salud D. Juan de la Cruz Belmonte Mena donde se nos comunica que no tienen la información por la que se cierra nuestro Hospital San José y Santa Adela (Hospital de la Cruz Roja).

Tras nuestra pregunta de los motivos del cierre nos dicen que las negociaciones se han llevado desde Servicios Centrales y que no saben a ciencia cierta los mismos.

Solicitamos que necesitamos saber realmente los motivos para perder de nuevo camas en nuestra provincia. En 2005 se perdieron unas 120 camas del Hospital Provincial, que no se recuperaron con la apertura del HAR El Toyo con sus camas de observación y reanimación y de nuevo se vuelve a castigar a nuestra provincia perdiendo las actuales 70 camas del Hospital de Cruz Roja, aunque en sus inicios llegaba a las 140.

No entendemos que en Almería y Algeciras no se lleguen a acuerdos para continuar con los hospitales y en Málaga sí se negocie la cesión. Asimismo, no entendemos cómo se pueden destinar 8,2 millones de euros a rehabilitar todo un hospital en Sevilla y olvidarse de la provincia de Almería y su perenne falta de camas hospitalarias en comparación con otras provincias con poblaciones similares.

Tal y como indicamos en nuestra anterior nota de prensa consideramos inadmisible que con la actual situación de pandemia por la COVID-19 y la multitud cada vez más grande de rebrotes, se proceda a llevar a cabo decisiones de este calibre y consideran que, precisamente ahora, no es momento de materializar ningún cierre, sino más bien de ir mejorando las dotaciones de las instalaciones sanitarias y más las de este hospital pequeño y céntrico, más cercano y humanitario para la ciudadanía que atiende en su mayoría a población de alto riesgo.

Por todos estos motivos, la Junta de Personal del Hospital Universitario Torrecárdenas hacen un llamamiento a trabajadores y trabajadoras, a la ciudadanía almeriense para que el próximo jueves, día 30 de julio, a las 10:00 horas, se unan la movilización prevista para este jueves a las 10 de la mañana en la que haremos una concentración-manifestación desde la puerta del Hospital de Cruz Roja hasta la Delegación de Salud, respetando todas las medidas de seguridad y sanitarias actuales. Igualmente continuaremos con concentraciones todos los jueves del mes de septiembre para evitar el cierre del Hospital de Cruz Roja.

En resumen, los agentes sociales exigen a la Consejería mantener abierto Cruz Roja y mejorar sus instalaciones, además de negociar el acuerdo de cesión que hay entre la entidad y Servicio Andaluz de Salud.

Así, la Junta de Personal propone que tanto este jueves como en los siguientes de septiembre, y a través de redes sociales, la sociedad apoye esta denuncia bajo el hashtag y lema #enAlmeríaCruzRojanosecierra .