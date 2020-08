La Junta ve la adaptación hotelera de cortijos como "buen modelo de desarrollo" turístico en Cabo de Gata

El delegado territorial de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local en Almería, José Luis Delgado, ha apuntado que la rehabilitación de cortijos para su uso hotelero en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar (Almería) es "con carácter general" un "modelo bueno de desarrollo del turismo" en esta zona, aunque "tiene que ir de la mano de determinadas condiciones" y "limitaciones" que "tienen que tener cualquier inversión que se quiera desarrollar en ese sentido".

"Si viene un proyecto para trabajar sobre un cortijo que está situado en el parque y que cumple con todas las condiciones y restricciones que tiene por estar allí, entiendo que no tendría que producirse este debate", ha indicado el delegado en relación al modelo de explotación turística de la zona.

Delgado cree que abordar esta cuestión sería "oportuno" especialmente para evitar la "inseguridad jurídica" del espacio natural, ya que la "situación ideal" para aquellas personas que presentan un proyecto de este estilo pasa por que sepan "si al final del mismo va a obtener licencia o no" para realizarlo, más allá de que se produzcan "matices" en la tramitación.

El delegado territorial de Turismo cree así que "no tiene sentido desde el punto de vista económico, social, político y jurídico" que a la persona que va hacer una inversión "le sea prácticamente imposible saber si al final de procedimiento puede tener o no licencia". "Eso es lo que no se puede dar", ha considerado.

Con esto, se ha remitido concretamente al proyecto para la rehabilitación para uso hotelero del cortijo Las Chiqueras en la Bahía de los Genoveses, que acumula ya más de 200.000 firmas ciudadanas de rechazo tras darse a conocer un dictamen que avalaría inicialmente la adaptación de las instalaciones para conseguir 30 habitaciones de hotel y servicios adicionales a casi un kilómetro de la costa siendo un espacio protegido.

"Respeto mucho a toda la gente que ha firmado y ha presentado firma de protesta, pero pregunto si lo han hecho tras ver el expediente de que ese proyecto en concreto no cumple con los requisitos legales o si han firmado por otra causa", se ha cuestionado.

Sobre este expediente, que se encuentra bajo tramitación medioambiental por parte de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Almería, Delgado ha recordado que su departamento solo entraría a valorar el final del proyecto en caso de que obtuviera el visto bueno ya como instalación hotelera y conforme a su "legalidad turística" en materia de habitaciones, espacios y servicios para ver si se corresponden "con un servicio de hotel de cinco estrellas o de cuatro".

Más allá de analizar esta cuestión desde "un expediente concreto", ha observado que en los últimos años "han aparecido nuevos agentes dentro del espacio turístico" que llevan a la "necesidad de hacer nuevos planteamientos por parte de todo el mundo", entre ellos, el desarrollo de espacios turísticos dentro del Parque Natural como pueden ser los cortijos, que además "podrían generar empleo" así como un "servicio completo" en materia turística.

Del mismo modo, ha observado que "ya hay actividades económicas dentro del parque con instrumentos nuevos que se están desarrollando", por lo que desde una perspectiva "global" ha invitado a analizar un modelo de "desarrollo económico y turístico" a través de "un cauce diferente". "Es muy complicado mantener un espacio natural sin que al final la gente que vive allí y está alrededor del parque no lo considere como parte de su desarrollo social y económico", ha valorado.

"El modelo de rehabilitación de espacios, estructuras y de cortijos ya existentes, e incluso algunos de ellos con actividades ya en marcha como restauración o instalaciones museísticas puede ser un modelo interesante", ha aseverado antes de matizar que para ello es preciso que estos inmuebles cumplan los requisitos que vienen derivados de su situación dentro del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar.