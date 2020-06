La Junta garantiza limpieza, agua y alimentos durante la crisis sanitaria a más de 2.200 migrantes en los asentamientos de Almería

La directora general de Coordinación de Políticas Migratorias de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, María del Mar Ahumada, se ha reunido hoy por videoconferencia con alcaldes y concejales de El Ejido, Níjar, Vícar, Roquetas de Mar, La Mojonera, Antas y Cuevas de Almanzora para intercambiar información sobre las ayudas extraordinarias para atender a la población migrante de los asentamentos ante la crisis sanitaria. En total, la Junta ha repartido 1.158.537,60 euros entre los siete municipios almerienses para ayudar a prestar asistencia a una población migrante de unas 2.210 personas repartidas en 79 asentamientos e infraviviendas.

Los responsables municipales han explicado que están utilizando estas ayudas en dotar a esta población, de forma directa o a través de ONG, de alimentos y productos higiénicos básicos, bidones de agua potable y equipos de protección como mascarillas y guantes, para limitar sus desplazamientos. Muchas de estas infraviviendas están diseminadas en cortijos abandonados entre invernaderos.

Asimismo, han alquilado equipos y contratado personal para realizar labores de limpieza, desinfección y recogida de basuras en los asentamientos, con el fin de prevenir contagios. De hecho, no han reportado que conozcan de momento la existencia de ningún caso. No obstante, algunos de los ayuntamientos han arrendado módulos para poder aislar a los afectados en el caso de que se produjeran contagios que no requirieran hospitalización ahora o ante un eventual rebrote en otoño.

Las ayudas aprobadas por Decreto Ley el pasado 15 de abril, se distribuyen según los datos de los Equipos de Atención al Inmigrante (EDATI) de Almería y de la Guardia Civil, actualizados por Cruz Roja y cotejados con los ayuntamientos. La mayor cuantía, 704.147,40 euros, se ha asignado a Níjar, al contar con 34 asentamientos y una población migrada de unas 1.342 personas. Le siguen El Ejido, con 159.508,80 euros para atender a unas 300 personas repartidas en 13 asentamientos; y Roquetas de Mar, con una dotación de 124.353,90 euros para asistir a unos 340 migrantes de 19 asentamientos.

El resto se ha distribuido entre La Mojonera, con 55.093,50 euros para varios núcleos de infraviviendas; Cuevas de Almanzora, con 54.568,80 euros para garantizar suministros básicos a más de un centenar de migrantes de tres asentamientos; Vícar, con 53.519,40 euros para atender a un centenar de personas diseminadas en ocho asentamientos; y Antas, con 7.345,80 euros para asistir a una quincena de inmigrantes asentados en doszonas.

Ahumada ha trasladado a los responsables municipales que, aunque el objetivo final debe ser la erradicación de este tipo de infraviviendas, era “necesario” ayudar a los ayuntamientos “que no tienen recursos para hacer frente a esta situación sobrevenida”. Una colaboraciónante la que todos los alcaldes y concejales se han mostrado “muy agradecidos”. Durante el confinamiento, ha resultado imprescindible reducir al máxima los desplazamientos de estas personas y proveerles para ello de suministros básicos. Además, para prevenir contagios, es fundamentalgarantizar la limpieza y desinfección de los asentamientos y su entorno.