La Junta planteará a Cemex reducir los costes energéticos para salvar la planta

Como avanzaba el miércoles la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ayer se dieron cita en Almería los consejeros de Agricultura, Rodrigo Sánchez, y de Medio Ambiente, José Fiscal, acompañados por la viceconsejera de Empleo, Pilar Serrano, quienes se reunieron con los miembros del comité de empresa de la fábrica de Cemex en Gádor, para evaluar la situación, después del anuncio en la pasada semana por parte de la multinacional del cese de la actividad de esta cementera, y ver las posibles alternativas. "La presidenta nos dio instrucciones de hacer todo lo que esté en nuestra mano para revertir el cierre de la planta, que da trabajo a más de 300 familias", señalaba el representante autonómico de Agricultura.

De acuerdo a las palabras de Sánchez Haro, los mayores costes de la empresa son los energéticos y los correspondientes a los trabajadores. En esta línea, afirmaba que todas las opciones que se están barajando pasan por la reducción de costes energéticos, "es un aspecto fundamental, creemos que hay alternativas que pondremos encima de la mesa para dar viabilidad económica a la empresa". Aspecto que en teoría es incuestionable después de que la presidenta de la administración autonómica asegurara que, con los datos de la compañía, la fábrica de Gádor es rentable.

Por su parte, el consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, trasladaba a los trabajadores: "Vamos a hacer todo lo posible porque la empresa entre en razón y renuncie al cierre de la planta de Gádor porque desde el punto de vista ambiental es una planta muy importante y fundamental para Andalucía en el marco de la economía circular". De acuerdo a las palabras de Fiscal: "Afortunadamente cada vez hay menos residuos que se lleven a vertedero y este tipo de instalaciones son fundamentales para convertir en energía los mismos. Estamos hablando de una planta que, desde el punto medioambiental, es estratégica".

Fiscal insistía de este modo que si desde el punto de vista de la rentabilidad también parece que no tiene ningún problema, desde el medio ambiental no lo tiene y juega un papel importante en el marco de la recuperación de residuos para que estos no acaben que vertedero, "algo que más pronto que tarde la UE acabará prohibiendo". El responsable de Medio Ambiente comunicaba que aportará toda la información al consejero de Empleo, Javier Carnero, para que se la traslade a la ministra Magdalena Valerio, cuando se reúnan la próxima semana y la empresa entre en razón y renuncie al cierre de la planta.

Y es que el calendario planteado a nivel político encierra dos tipos de reuniones, según exponía Rodrigo Sánchez: "Una del consejero de Empleo que se reunirá con la ministra el 31 de octubre y otra prevista con la empresa a la que se le plantearán alternativas, fundamentalmente la reducción de costes energéticos".

Respecto a la comunicación anunciada por Susana Díaz entre ésta y la ministra de Trabajo, se llevó a cabo al igual que la conversación con la Confederación de Empresarios de Andalucía y España, "el gobierno andaluz está trabajando conjuntamente con el comité de empresa y plantea alternativas a la empresa para revertir el posible ERE (expediente de regulación de empleo) que pudiera producirse a partir de noviembre", apuntaba el consejero de Agricultura, quien añadía que Magdalena Valerio trasladó a la presidenta autonómica su apoyo, y añadía: "Tenemos una situación complicada porque la situación que se puede dar en cuanto al ERE es consecuencia de la reforma laboral, si no tuviésemos esta normativa podría ser mucho más fácil revertir la situación".

El tiempo se echa encima. Hay que recordar, como anunciaba Antonio Orta, presidente del comité de empresa, que los trabajadores han sido emplazados para el mes próximo para iniciar las negociaciones. "Nuestra intención es que antes del 5 de noviembre se revierta la situación y retiren el ERE de encima de la mesa, porque como lleguemos a ese día será difícil", decía el miércoles.

Representantes de CCOO y UGT así como los miembros del comité de empresa exigen a la compañía que retire el ERE extintivo planteado, que afectaría a un centenar de personas, antes de iniciar un diálogo sobre la situación de la instalación, que es rentable y viable.

Según Orta, desde el anuncio de la liquidación de la planta de Gádor se han perdido 22 puestos de trabajo de forma indirecta a través de varios talleres que han despedido a varios trabajadores así como una empresa de transporte, que también habría prescindido de dos de los conductores que trasladaban piedra desde la cantera hasta la fábrica. "Sin haber empezado nada, hay 22 personas en paro", lamentaba.

Orta, que ha vuelto a requerir el "apoyo de toda la provincia" en la manifestación prevista para hoy en la capital almeriense, recalcaba que la intención de los trabajadores es que la fábrica se mantenga abierta. "Si Cemex no es capaz de hacerlo, que la ponga a la venta", decía antes de recalcar la eficiencia de esta instalación, que es "viable al cien por cien" y que propicia unos 300 empleos de forma directa e indirecta. Hay que recordar que los directivos de Cemex trasladaron el jueves a la alcaldesa de Gádor, Lourdes Ramos, según sus palabras, que no han colgado el cartel de venta de la planta, aunque reconocen estar abiertos a ofertas de inversores pero también a escuchar alternativas.