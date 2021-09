Juzgan de nuevo por abusos a menores en Almería al pediatra colombiano

La Audiencia Provincial de Almería acoge el próximo 22 de septiembre un nuevo juicio contra Carlos Alexander R.L., el pediatra colombiano que en marzo de 2019 aceptó penas que suman 26 años y medio de cárcel tras reconocer que abusó sexualmente de varios menores mientras ejercía para el SAS en centros de salud de Huércal-Overa, Pulpí y Vera.

En este caso se trata también de un presunto abuso sexual a otro menor durante el verano de 2011, fecha en la que el acusado residía en Roquetas de Mar. Allí, según el fiscal, “prevaliéndose de la relación de amistad” que dos menores, que convivían con él y a los que presentaba como “sus hijos”, tenían con un niño de 9 años, fue “ganándose poco a poco” su confianza.

En este sentido, el fiscal señala que organizaba juegos en la piscina, los llevaba al parque o a escursiones en bicicleta, hasta que llegado un día invitó a dicho niño a subir a su domicilio para jugar a la consola. Mientras los menores realizaban esta actividad y “aprovechándose de la corta edad” de éstos, presuntamente les proponía juegos de índole sexual. Asimismo, de acuerdo a este relato, los animaba a realizar diferentes prácticas sexuales, diciéndole a la víctima que “eran juegos normales, que no era nada malo” pero que no contasen nada porque era un “secreto entre ellos”. De acuerdo a la Fiscalía, esto se repitió en varias ocasiones a lo largo de un mes, subrayando que no se ha podido identificar a los dos menores que convivían con él.

Por estos presuntos hechos, el fiscal solicita 12 años de prisión para el acusado por un delito continuado de agresión sexual, interesando también una orden de alejamiento de 500 metros durante 15 años con prohibición también de comunicarse con la víctima-, 7 años de libertad vigilada y la inhabilitación especial para cualquier profesión u oficio que comporte un contacto regular con menores durante 16 años, además del pago de una indemnización de 15.000 euros.

SENTENCIA ANTERIOR

El procesado, C.A.R.L., mostró en 2019 su conformidad con la pena solicitada por el fiscal y pidió disculpas a las familias afectadas y a la suya y ha dicho ante los magistrados de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial que se trataba de una situación "engorrosa".

Finalmente, el fiscal Jesús Gázquez reclamó penas de cuatro años por cada uno de los cuatro primeros delitos continuados de abusos sexuales, dos años de cárcel por otro y ocho años y medio de prisión por el último.

La calificación del fiscal señalaba que el procesado ejerció como pediatra para el Servicio Andaluz de Salud (SAS) a partir del 10 de marzo de 2008 en varios centros de salud, entre otros los de los municipios almerienses de Huércal-Overa, Pulpí y Vera.

Establecía confianza con las madres de los niños que acudían a su consulta, en la mayoría de los casos de nacionalidad colombiana como él, y conseguía su consentimiento para llevarse a sus hijos a pasar una tarde o un día a su domicilio en Roquetas de Mar, donde abusaba de ellos.

El fiscal relataba distintos casos de abusos a niños de entre cuatro y once años, a los que realizaba tocamientos, los besaba se acosaba desnudo con ellos

También abusó de un menor de 6 años que vivía con él porque su madre había comenzado a trabajar en su vivienda como empleada del hogar, así como de otro de 11 años que pasaba los fines de semana con él pese a estar ingresado en un centro de menores.

Además de la prisión se dictaron órdenes de alejamiento y la imposición de medidas de libertad vigilada, y el pago de indemnizaciones de 15.000 euros a uno de los menores y 10.000 euros a otros cinco por los daños morales causados.