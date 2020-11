El Levante y las Alpujarras, zonas con mayor riesgo por terremotos en Almería

Las Alpujarras y, concretamente, municipios como Laujar, Fuente Victoria y Fondón, por el empuje de la placa eurasiática en un elemento natural tal y como es Sierra Nevada, que precisamente se formó por el roce de las dos placas, y el Levante, a causa de fallas como la Serrata Carboneras o la de Palomares, a la que habría que añadir los temblores provocados por la de Alhama de Murcia, son las dos zonas de la provincia con más riesgo de sufrir terremotos. De hecho, los más devastadores se han producido justamente en esas zonas.

En el caso de la falla Serrata Carboneras, es una de las más activas España y responsable de la sismicidad localizada en esta zona. Corresponde a la prolongación submarina, durante mas de 80 km, de la que se encuentra en tierra. Una falla es activa cuando deforma sedimentos cuaternarios, es decir cuando muestra evidencias de movimientos durante los últimos 1,8 millones de años.

Entre los accidentes que se encuentran en el Mar de Alborán destaca el ‘Banco de Chella’, también conocido como Seco de Los Olivos, frente a las costas de la capital almeriense, un volcán de edad Neógena compuesto por varios picos alrededor de su cuerpo principal. Tiene la parte superior achatada, debido a la erosión cuaternaria producida durante las bajadas de nivel del mar en los periodos glaciales.Otro del fondo marino es el denominado ‘cañón de Almería’ un accidente que se produjo por erosión durante las oscilaciones del nivel del mar en el Cuaternario.

La falla sísmica más activa del país está junto a la costa de Almería, tiene 20 kilómetros y fue la que provocó el gran terremoto de 6,3 grados de 2016

Posteriormente, se desarrolló a favor de la erosión producida por las corrientes cargadas con sedimentos. En el caso de este accidente, se aprecia que existen otros cañones y cárcavas más pequeñas que desembocan en él (tributarios), como el sistema de cañones de Dalías.

La serie de terremotos que se vienen dando con mayor intensidad, durante los últimos años, en el Mar de Alborán han provocado un efecto dominó en el trabajo de las administraciones, que han revisado y acelerado sus planes de emergencias. En principio, y solo en principio, no hay que alarmarse. Esta es una zona de temblores continuos y por etapas que no suelen ser extremos ni de gran gravedad.La explicación a la gran cantidad de seísmos del Mar de Alborán, más de 10.000 al año (en su gran mayoría de leve magnitud) tienen que ver con la intensa actividad de las fallas que van desde la costa africana hasta El Ejido. Emilio Carreño, director del IGN, explica que el bloque “africano está chocando con Eurasia y las placas acaban rozando y liberando energía”.

El estudio desarrollado por la Armada Española, a borde del buque Hespérides, y el trabajo del doctor de la Universidad de Granada, Jesús García Galindo, encargado de liderar el proyecto en colaboración con la doctora Gemma Ercilla, arroja datos de relevancia. El primero de ellos es la aparición de una desconocida y sorprendente falla de en torno a los 20 kilómetros de longitud culpable de los seísmos que se han producido más al oeste. Las fallas de reciente descubrimiento revisten más importancia, porque la primera vez que se rompe una roca por temblor guardan una mayor energía elástica que se acumula por el roce de placas, por lo que los terremotos suelen ser de más volumen.

En la actualidad Se trata de determinar la predicción de un terremoto de cierta magnitud en la zona indicada. En este procedimiento comenzaron a trabajar el grupo de investigación Estructuras y Geotecnia de la Universidad de Sevilla liderado por los profesores Francisco Martínez y Antonio Morales. Lo aplicaron en la zona más activa del país durante los últimos tiempos, el Mar de Alborán. Según sus cálculos, elaborados a través de los resultados obtenidos, la eficacia podría llegar a ser de un 80%, aunque todavía restan muchos pasos por dar. La idea no es otra que adelantarse a un seísmo de gran magnitud con en torno a una semana de anticipación.

La probabilidad es un término clave en sismología. Es un concepto más que aceptado eso de que “donde la tierra tembló, temblará” , así que una de las vías de estudio de este sector consiste en analizar los seísmos pasados para prever los futuros. No es cuestión de ser agoreros ni de explotar el momento de temblores por el que pasa el Mar de Alborán, pero se ha de tener claro que igual que Almería estuvo expuesta a terremotos que arruinaron sus ciudades y pueblos, estos volverán a repetirse en el futuro. De hecho, en un periodo de retorno de 475 años, según el Plan de Emergencia de Riesgo Sísmico en Andalucía, la provincia de Almería no estaría libre de experimentar una sacudida que alcanzara los 8 grados de intensidad, lo que supondría daños de importancia en aquellos edificios que no estén preparados, sean débiles o se encuentren en ruinas, es decir, en torno a 7.000 viviendas de la capital y unas 5.000 en el resto del Poniente de la provincia, zonas que históricamente han sido las más dañadas de la provincia.

No existen cálculos de otras poblaciones donde también han sufrido graves consecuencias como Vera, aunque también cuenta con un parque moderno y ha tenido que ser rediseñada en dos ocasiones tras ser prácticamente destrozada (en los terremotos de 1406 y 1418).El mar de Alborán es la parte más occidental del mar Mediterráneo, se encuentra bordeado tanto al norte como al sur por las cordilleras de origen alpino de las Béticas y el Rif. Se trata de una compleja zona de contacto entre las placas euroasiática y africana, su génesis y evolución están relacionados por el proceso de convergencia entre dichas placas, debido al movimiento de la placa africana hacia el norte. Este proceso da lugar a un desplazamiento hacia el oeste del bloque de Alborán (pequeña microplaca desgajada de la gran placa africana), a la formación de las cordilleras alpinas referidas y a un adelgazamiento litosférico de la corteza continental con vulcanismo asociado presente en la isla de Alborán.

Terremotos más graves en la provincia de Almería

El primero, en el 365 d.C. Uno de los terremotos más antiguos de los que quedó constancia escrita en fuentes textuales. Con el epicentro del terremoto situado en las tierras de Grecia y el mar Egeo, provocó olas gigantescas que llegaron al sur de la península ibérica.“A muchas varas de distancia de Malaca (actual Málaga), de Exi (?), de Abdera (actual Adra, en Almería).

1406. 72 muertos en Vera La ciudad de Vera se vio conmocionada por el evento. Se derribó parte del castillo, la mitad de la mezquita y un gran pedazo de muralla. Los efectos sobre la población fueron tremendos y se cita la muerte de 72 personas en esta ciudad.

1487. Almería destrozadaAlmería queda arruinada. Algunas fuentes dicen que se derrumbaron numerosas viviendas, se cayeron torres, murallas y otros edificios: “Las casas de Almería que en otro tiempo pasaban de cinco mil no llegaban a ochocientas”.

1518. Otra vez en VeraEn Vera, de 200 casas cayeron todas y muchas totalmente. Hubo más de 160 muertos.

1522. Tsunami en la capitalBuena parte de Almería se sumergió bajo las aguas. Vera quedó totalmente destruida y varios pueblos desaparecieron completamente bajo las aguas sin dejar ningún rastro.

1529. Se destruye la CatedralEn plena edificación de la Catedral de Almería, un terremoto hizo que buena parte de esta construcción tuviera que volver a construirse.

1550. Terremoto de intensidad diezRelatan un espantoso terremoto que destruyó casi toda la ciudad de Almería y su Alcazaba. Algunos autores le asignan intensidad diez.

1658: tres días de seísmosEl 19, 30 y 31 de diciembre. Derribó las torres y castillos de la parte del Levante de la ciudad y que se habían hundido los más de ellos.

1783. Toda la provincia Movimiento sísmico con hundimiento de una montaña, en la provincia de Almería, que ocasionó muchas víctimas.

1804. Más de 400 muertosImportantes daños y más de 400 muertes en Berja, Canjáyar, Roquetas y Dalías. Almería queda arruinada.

1863. Huércal-Overa El terremoto principal se sintió más en las poblaciones de Huércal- Overa, Cuevas de Vera, Vera, Albox, Antas, Arboleas y Cantoria, y más ligeramente en Almería.

1912. Terremoto en el NacimientoTerremoto en Ocaña. Se produjeron desperfectos y ruinas en los edificios. Otros de estos movimientos se sintieron en Fondón y Paterna y otras poblaciones cercanas a ellas.

1972. Daños en PartaloaTerremoto en Partaloa, por fortuna no hubo que lamentar perdidas humanas pero si muchas materiales. Muchas casas quedaron inhabitables por sus propietarios.