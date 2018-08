La Ley exponencial

Quedamos en un chiringuito, sobre la arena. Somos amigos desde hace un siglo, madrileño y le gusta bañarse en pelotas en esta costa de Almería. Le pregunto de sopetón, ¿Qué te parece esa reciente encuesta del CIS? el PSOE queda a nueve puntos por encima del PP, vaya remontada. El me mira lentamente y me dice," ¿conoces a José Felix Tezanos? Yo sí ,socialista pata negra y asesor de Pedro Sánchez, ahora Director del CIS", se ríe por lo bajo, " donde hay cocina hay magia ….". No le respondo. Y él sigue., "la ineptitud es posible manifestarla de mil formas, ninguna tan clamorosa como la ineptitud política. De aquellos que hicieron posible lo imposible no queda nadie. González, Suarez, Fraga, Carrillo y otros. Ni las sombras, y así hemos llegado hasta aquí, degenerando." Remueve el café lentamente y me mira con ojos cansados, es un izquierdista sin siglas, un antifranquista radical que cumplió doce años de cárcel. En Carabanchel hubo una celda con su nombre. Para mí es un agitador social muy siglo XX, y sobre todo un amigo. Me pregunta socarrón, ¿ Y tú qué piensas de todo esto? Ya lo sabes, lees mis artículos y me los comentas, así que poco puedo añadir. "Pues yo si tengo que decir, estoy muy decepcionado y emocionalmente derrotado Esto no era lo esperado, ni de lejos". " Afirmaron los astrólogos que cada 1.800 millones de años, se produce una conjunción de astros que favorecen la irrupción de un necio. Lo anunció con toda pompa aquella ministra, Leire Pajín y así ocurrió con el Necio. Por cierto, se rumoreó entonces que al cesar de Ministra a Pajín le ofrecieron un trabajo honesto, cajera de una mercería, no lo aceptó , por aquello de la igualdad socialista , ya le habían preparado un cargo multimillonario en EE UU . Pero no, el calendario lunar habría de probar en su eclipse la Luna y con Marte acercándose a la Tierra que se produciría otro fenómeno. Y aquí está el líder mandibular".

Oye, te estás estirando un poco en tu pesimismo, le digo yo. ¿Habremos de ser pesimistas? " los hay catastrofistas que aseguran que los mentecatos no van de paso y se han instalado para quedarse. Y añaden que los políticos mentecatos se multiplican exponencialmente según una ley biológica, una especie de mutación provocada por el calentamiento de la tierra. En Cataluña este fenómeno es alarmante y los mentecatos se mezclan con los gilipollas descontroladamente. Los casos son especialmente llamativos en los altos dirigentes de la Generalitat. Por el momento la ciencia no encuentra alivio a este síndrome pernicioso aunque se está ensayando un jarabe que ralentiza el proceso de agilipollamiento"

Le miro y está rejuvenecido, exaltado y con el dedo en alto como lo vi por vez primera en el campus de la universidad Complutense en la huelga general de aquellos años. ." Si me dejas unos minutos sigo, porque nos toca descifrar la realidad. Y se observa un amplio muestrario de sandeces, impericia y esponjosa vanidad. Y ausencia de rigor en asuntos muy serios, apenas se repara en la precisión de las matemáticas, 84.Ni uno más ni uno menos. Y con esos mimbres se trata de tejer el velamen para surcar hasta 2020. Pero me estoy yendo fuera de lo medular. La Guardia Civil, la que tantas veces me detuvo, es atacada en Algeciras por una horda envalentonada de inmigrantes ilegales que han delinquido en suelo español tras romper bienes del Estado. Entraron vociferando y lanzando contra los agentes cal viva, también llevaban utensilios agresivos. 22 guardias civiles heridos, algunos con serias lesiones . Los ilegales atendidos con mucha consideración con dinero público, ¡! son los más valientes, los mejores, los queremos ¡! grita la anciana Carmena. Por ponerme valiente con la policía o guardia civil, solo por eso, yo entre dos veces en Carabanchel. Parece cierta de la Ley Exponencial de los Gilipollas. Ante esta situación más allá del límite el Gobierno calla y los telediarios Rosa María Mateo abren con la condena a Juana Rivas o la huelga de los taxistas relegando la noticia agresión salvaje de los ilegales. ¿ Ha ordenado el Gobierno al Fiscal General del Estado que actúe contra esos delitos ¿Esta la Abogacía del Estado preparando una querella criminal contra estos delincuentes africanos?. Si africanos. No hasta la fecha. Por ahora el Gobierno ha anunciado un presupuesto extraordinario para poder atender a los millares que diariamente arriban a territorio español. Y el Ministro de interior apresura una visita a Ceuta una vez que Pablo Casado y Albert Rivera dijeron que irían a visitar a los guardias civiles heridos. !¡ Ay, Marlasca¡!."

"Pero ante la crisis que ya abre en canal a este Gobierno minoritario, el camarada Sánchez prepara su gran proeza, escarbar en los huesos enmohecidos de hace 43 años del aquel de quien ni él ni sucesivas generaciones tienen noticia directa. Humo al escenario, coreaban los meapilas de entonces que se ve la entrepierna de la artista. Humo ahora, que no se vea el esqueleto del anciano en su mausoleo , después desenterrará a Alfonso VIII por vencer en las Navas de Tolosa al tatarabuelo de estos africanos que lanzan cal viva contra los guardias civiles."

Así que cuando el tal Torra , el de la Ley Exponencial, amenaza junto al fugado Puigdemont a Pedro Sánchez avisándole que se le acaba el periodo de gracia, este aprieta las mandíbulas y en un gesto de verdadero coraje político repite que va a desenterrar a Franco, tócate los cojones, nada menos que a Franco. Para que digan algunos que no había programa de Gobierno. Eso si vale por todas las reformas urgentes, por la sanidad, la educación, al justicia, la Constitución, las pensiones, las listas de los que se acogieron a la amnistía fiscal. Eso es la gran política, lo demás ya no tiene importancia."

¿Y que ocurrirá con el millón y medio de "peregrinos" con sacos de cal viva que ya conocen la debilidad de este Gobierno y desde Libia a Niger y se aprestan a entrar a España? Nada, se aumentará el presupuesto y serán aclamados por Carmena, Colau, y este Gobierno de la sonrisa abierta. Ya decían los astrólogos que podría ocurrir un fenómeno. Hay cosas que la ciencia política no explica y entonces hay que recurrir a la Ley Exponencial.

Joder, vaya alegato de derechas que has hecho, pero ¿ tu no eras aquel joven troskysta que gritaba frente a la facultad de Derecho?, "Si, era yo, pero yo también me he vuelto gilipollas". Creo que me he ganado un cubata con Larios. "Y siguiendo esa Ley, podrían llevar a Ceuta el esqueleto de Franco , mirando a la valla."