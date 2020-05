Loli Muñoz tiene una sensibilidad especial. Por ello, aprovechando este periodo de confinamiento ha decidido componer y grabar en su móvil la canción Sin despedida, un tema con el que rinde un homenaje a todos los fallecidos durante este tiempo y que no han podido ser despedidos como se merecían.

Loli Muñoz, nacida en una casita en Tabernas lleva siempre su pueblo donde va. Maestra de profesión pero cantautora desde la cuna. Disfruta de la música en diferentes grupos, siendo el primero Atila, un grupo de rock, formado por gente de su pueblo, canta en el grupo rociero Taray desde hace 20 años, y actualmente también en el grupo de folclore , La Cuadrilla del maestro Gálvez, en solitario y en grupo con sus músicos, con su disco Ven a mí, que presentó el pasado año.

Loli Muñoz ha vivido momentos difíciles en su vida, pero la ilusión nunca la ha perdido. “Siempre que compongo una canción pienso que quizás sea la última, pero la verdad es que la vida te va poniendo sentimientos con los que crear desde el alma. Desde que tenía once años no me han faltado temas, grabé el primero en un disco como cantautora en 2005, Solo queda esperar un título que sin querer sugería lo que hace un año y medio vino, tras superar un cáncer de riñón y pensar que nada pasaría, desde entonces y en estos tres años casi, han surgido muchas sorpresas inesperadas pero que me han llenado de vida como grabar mi primer disco con el productor Jesús Yanes en Madrid, Marbella y Miami donde también me grabó mi primer videoclip, con el título del disco, Ven a mí.

Este dicho hizo que recobrará mucha ilusión y se subiera al escenario con su guitarra y junto a sus músicos. “He hecho tres conciertos inolvidables con unos maravillosos músicos que Diego de Haro buscó, como César Gutiérrez, Tete Aguilera, Chema Alonso , Porlán y él mismo. He grabado también una versión en acústico con Verdiblanca junto a otros artistas almerienses de forma benéfica”, sostiene la artista.

Pero hace unas semanas de forma inesperada llegó el coronavirus y el encierro. “Estábamos despegando cuando todo ocurrió, la verdad es que ha sido impactante, no podía ni coger la guitarra durante un tiempo, era todo tan triste y decidí que el nuevo tema Sin despedida lo haría pensando desde el futuro, como si hubiésemos salido de todo esto, y en una tarde de lluvia mi canción fluyó como agua de mayo y con los pobres acordes de mi guitarra”.

“No sabía si vería la luz, pero ahí estaba mi versión de todo esto. Me gustaría poder grabarla pronto para poder presentarla de una forma más digna y he pensado en Diego de Haro como productor y mis músicos como acompañantes, será sencilla en las circunstancias en las que nos encontramos, pero quedará como parte de esta historia de todos. Se titula Sin despedida y ayer se pudo escuchar en Candil Radio pero grabada con un móvil. Son tiempos difíciles para hacer discos, así que iré sacando temas poco a poco, ya que todo cuesta mucho dinero”, explica la artista, que está con ganas de cantar.

“El confinamiento ha sido duro para todos pero yo me retiré al campo pues al estar inmunodeprimida después de mi cáncer, tenía más riesgo que la mayoría y mis hijos lo quisieron así”, sostiene la artista.

“Mi marido y yo nos retiramos de ellos y dónde no había vivido nunca he encontrado un rincón maravilloso dónde estar y ocuparme del huerto, mis gallinas y vivir en armonía con la naturaleza. Es muy relajante. Te hace valorar lo rural como un lugar bien diferenciado de las ciudades, donde poder aislarte teniendo por supuesto el corazón con los tuyos. Es mi pequeño paraíso ahora y creo que para mucho tiempo. Yo no he sufrido mucho el confinamiento y desde luego nada comparable con lo que pasan los sanitarios, autoridades y trabajadores que son los que nos protegen. Hay que hacerlo por todos ellos y por las víctimas, más que nunca todos somos uno”, sostiene Loli Muñoz desde su refugio en su huerto en Tabernas.

También habla del futuro de los que se dedican a la música. “El futuro del artista hoy es incierto, habrá gente que lo esté pasando muy mal, pero yo creo que solo será un paréntesis en nuestras vidas porque esto se lleva en la sangre y de alguna manera seguiremos, si bien es cierto que los conciertos con músicos y sobre todo bandas no son rentables e imposibles de llevar a cabo en este momento, se impone la tecnología y se seguirá componiendo y escuchando”.

Finalmente, Muñoz tiene muy claro que “saldremos de esta más fuertes y aprendiendo cosas muy importantes, valorando la familia, los amigos, la vida, la sanidad, a los que nos protegen...todos, como pone en mi canción debemos remar en la misma dirección y unidos y así será más fácil y más rápido. El coronavirus no nos debe hundir y creo que ya estamos saliendo a flote. ¡Ánimo a todos los artistas!”.