El tramo Lorca-Pulpí, punto rojo del AVE que preocupa al Corredor Mediterráneo

La Alta Velocidad debería correr ya por Almería. Podría haber sido así en 2021, después se estableció una nueva fecha, el 2023, y aunque el reto es que la conexión Lorca-Pulpí esté terminada para esa fecha (algo que no sucederá), el sector implicado puso de manifiesto que ahora, el objetivo principal, es que todo el arco Mediterráneo esté conectado por AVE en 2025.

Hay cierto optimismo debido a la inversión registrada en los Presupuestos Generales del Estado para las distintas provincias afectadas, y eso quedó ayer patente en un nuevo acto de #QuieroCorredor celebrado en el Palacio de Congresos de Valencia con presentación a cargo del alpinista, explorador y comunicador Jesús Calleja y la periodista Maribel Vilaplana, y con la intervención del ministro de Transportes, José Luis Ábalos, quien no se atrevió a dar una fecha exacta, como sucede con lo que tiene que ver con Almería.

El movimiento #Quierocorredor ha vuelto a reunir al sector empresarial de la Comunidad Valenciana, Cataluña, Murcia y Andalucía para reivindicar esta conexión.

"Tenemos la necesidad de que el Corredor se termine. Para todos los sectores de la provincia de Almería es importantísmo. Como almeriense, después de ver todos los tramos, tengo gran preocupación con el tramo Lorca-Pulpi, testá en información púbica y tiene que pasar muchos trámites todavía. Eso frenaría a llegada del AVE a Almería aunque el resto de los tramos se encontraran completamente terminados", explica el actual presidente de la Cámara de Comercio de Almería, Jerónimo Parra, presente en el acto.

También estuvo presente el vicepresidente de la Confederación Empresarial de la Provincia de Almería (ASEMPAL), Cecilio Peregrín, quien defiende "la importancia de esta infraestructura de vertebración en las comunicaciones para acelerar las inversiones, la actividad económica y el empleo. Una infraestructura de capital importancia para esta provincia y ampliamente demandada por el tejido empresarial de Almería, dada la gran actividad socioeconómica que generaría su puesta en marcha".

Aún así, el de Lorca-Pulpí no es el único tramo que preocupa al sector implicado en el Corredor, otros como el proyecto de la variante de Totana, El Xátiva-Valencia y el Castellón-Tarragona también hacen que la presión sobre el Gobierno sea máxima con el fin de tenerlo terminado en 2025.

"Hay que acelerar y facilitar la creción de empresas y de empleo y acelerar las infraestructuras, un elemento catalizador que aumenta el empleo. Y para España, es aún más importante por las rutas logísticas entre Rusia y América. Este es un momento esencial para conseguirlo", explica Vicente Boluda, al Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), colectivo organizador del acto.

Por su parte, el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, se ha comprometido con el corredor atlántico, pero dice que mientras el atlántico es para buscar nuevas oportunidades el. Del mediterráneo es para dar cauce a lo que ya hay". A su vez el ministro ha justificado la prioridad del corredor mediterráneo: "Aquí ya está la base, no hay que inventar".

El empresario valenciano Juan Roig sentenció que el Corredor Mediterráneo "debería estar hecho. No entiendo de plazos, pero debería estar hecho ya". Además, añade que "no tener la España circular unida a la España radial es una animalada. La reivindicación nuestra es la misma. Es muy necesario ahora para España porque vertebraría y nos igualaría a muchísimos españoles. No puede ser que no lo tengamos".