Carretera Níjar-Los Molinos, un tramo de segunda que ‘repatea’ a los vecinos

Llega el autobús. Hace parada en Granja Escuela 81, situada en la Carretera de Níjar-Los Molinos. Si desea ir en dirección a Los Molinos, el pasajero debe seguir por una especie de acera (que no es acera porque no hay) durante dos centenares de metros hasta encontrar un semáforo, pero este no sirve para que los peatones pasen al lado contrario. Hay que llegar al cruce de calle Pilares. Es decir, 200 metros sin un paso de peatones y con la obligación de cruzar a la acera opuesta.

“Este tramo no tiene acera ni alumbrado teniendo que caminar por un estrecho arcén sorteando la vegetación y coches o bien otros cruzan por delante de la boca del túnel (sin visibilidad) para llegar a la acera que está enfrente”, explican los vecinos en un escrito elaborado para poner fin a las incoherencias de la zona.

En este sentido, desde el Ayuntamiento se ha explicado a Diario de Almería que se ha tratado de llevar a cabo un proceso de negociación con los propietarios del terreno donde debe construirse el acerado sin llegar a un acuerdo hasta el momento. Aseguran que existe la voluntad de seguir negociando. Se pretende dar respuesta a esa demanda de los vecinos, “pero no puede actuarse allí donde no se es propietario”.

Desde el Consistorio agregan que el suelo está destinado a equipamiento pero el Ayuntamiento no lo ha obtenido para ese fin y que precisa de una modificación urbanística en todo caso. Eso sí, no hacen referencia a la validez que se le otorga a que la vía sea considerada de dominio público municipal, algo que no convence a los vecinos.

Si se pretende ir dirección a Los Molinos andando, hay que retroceder y cruzar por el paso de peatones que sí existe encima del túnel. Hay que rodear un poco, pero al llegar a la acera opuesta, la del edificio Mago, existe otro problema según los vecinos: “Tiene una acera tan estrecha (de 1,35 centímetros) que no puedes ir con tu hijo cogido de la mano, ni ir una persona minusválida, ni llevar el paraguas abierto, ni que decir si pasa un patinete, y a esto se suma cuando pasa un autobús o un camión pues el carril es tan estrecho que el espejo retrovisor invade la pequeña acera por lo que tenemos que apartarnos para que no nos dé en la cabeza y nos lleve por delante, acorralándonos con la valla del solar del Ayuntamiento que está al lado”, explican los vecinos en un escrito elaborado para poner fin a las incoherencias de la zona.

Los vecinos aseguran que se sienten frustrados y que este no es un problema baladí, pues afecta a 2.000 transeúntes. “Somos 7 bloques del Edificio Mago, vecinos de las calles adyacentes, Asociación de vecinos San Anton de Los Molinos, 2 colegios y 1 instituto en la zona, por lo que el tránsito diario es elevado”.

Estos explican en dicho documento que “están rodeados por dos solares, uno que en numerosas ocasiones se convierte en poblado chabolista lleno de basura, foco de infecciones e inseguridad ciudadana y otro propiedad del Ayuntamiento que usa para depositar materiales, tuberías... como si de un almacén se tratara haciéndonos sentir en un espacio degradado”.

Agregan, además, que “no hay ni acceso” a los garajes de todo el conjunto del Edificio Mago, “donde nos eliminaron la línea discontinua para poder cruzar al garaje obligándonos a recorrer 1 km con sus semáforos correspondientes para poder hacer el cambio de sentido para entrar y habiendo solicitado al Ayuntamiento que estudie la posibilidad de una rotonda para solventar este tema tampoco progresa ni esta ni otra solución”.

Los vecinos aseguran que llevan desde el 2019 transmitiendo al Ayuntamiento necesidades y quejas y “advirtiendo situaciones de gran peligro con el ánimo de evitar que ocurra alguna desgracia y parece no tener interés para quién tiene la responsabilidad y autoridad para solventarlo”.

De la misma forma, aseguran sentirse como si vivieran “en un polígono industrial en la periferia de la ciudad, cuando estamos en pleno centro de la ciudad junto a una de las arterias que vertebran Almería de norte a sur, junto a un hotel de 4 estrellas (ahora reformándose para alquileres temporales), la policía local, edificios residenciales, colegios e institutos. Sin hablar de la promesa de zona verde que nos hicieron y donde nos vendieron humo. El IBI que pagamos en este tramo es muy alto pero no vemos que a la hora de la verdad se corresponda con la realidad de la zona”.

Problemas que se agravan al echar la vista atrás

Los problemas se agravan cuando los vecinos echan la vista atrás, pues entienden que ninguna de las promesas que se les hicieron han sido cumplidas: “Cuando compré mi piso me lo vendieron con un parque delante de casa, pero ese parque no está en ningún sitio, aunque ahora lo veo normal, no son capaz de hacernos una triste acera”, explica un vecino. Argumentando que “el alcalde no ha puesto sus pies por aquí. Tenía que pasar cuando llueve y no se puede andar por la acera porque te ponen los coches chorreando de arriba a bajo o los autobuses te pitan porque creen que te pueden dar con el espejo retrovisor, y es que tenemos que apartarnos o nos dan”.