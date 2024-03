La calle Lucano, asciende a la Primera División cofrade

Una pequeñísima calle del casco histórico ha ascendido, durante esta Semana Santa, a la primera división cofrade. A las vías nobles por las que aún hoy, Domingo de Resurrección, transcurre la carrera oficial. Se coloca, como quien no quiere la cosa, al mismo nivel de prestigio que el Paseo de Almería, la Plaza de la Virgen del Mar o Eduardo Pérez. Porque la calle Lucano es paso obligado de los desfiles de las hermandades y cofradías almerienses en su camino hacia el primer Templo de la diócesis. Y arrebata tal honor a calzadas tan históricamente “semanasanteras” como Cubo, Gravina o Real, reduciendo éstas a vías secundarias, casi de escape, para procesiones que transcurren con retraso horario o huyendo de la lluvia, como ocurrió el Domingo de Ramos y el Lunes Santo.

La ubicación de la calle Lucano, entre la de Trajano y la antigua Plaza de Santo Domingo, convierte sus reducidísimos metros de longitud en imprescindibles para que todas las procesiones accedan a la Catedral por la nueva configuración de la carrera oficial.

UN SIGLO Y MEDIO

Pero la calle Lucano, pequeña y casi ensombrecida por el esplendor de Santo Domingo y el bullicio de Trajano, lleva ahí un siglo y medio. En 1879 ya estaba incluida en el callejero municipal, como homenaje de la ciudad al poeta romano de origen cordobés Marco Anneo Lucano, que fue condenado a muerte y expiró desangrado mientras recitaba sus versos.

En la esquina de Lucano con Trajano ocurrió un desagradable suceso el 14 de junio de 1880. Cuando atardecía y el beneficiado de la Catedral y doctor en Teología Juan Navarro Ojeda (+17/12/1912) se dirigía a su casa de la calle Conde Ofalia, 4, dos sujetos provistos de garrotes le salieron al encuentro y la emprendieron a golpes; le sacudieron con tal violencia que el sacerdote quedó medio muerto en el suelo, gravemente herido. La prensa de la época calificó el hecho de “felonía sin ejemplo en esta ciudad” y los autores fueron detenidos y encarcelados. El cura se curó.

Exactamente en el mismo lugar del palizón al beneficiado, 118 años después ocurrió un asesinato. El 21 de septiembre de 1998, Rafael Amador Amador, de 27 años, recibió tres disparos de escopeta cuando conducía su Seat Toledo por la calle Lucano y murió por parada cardiorespiratoria.

En marzo de 1884, la calle fue incluida en un amplio expediente municipal para la ampliación de calzadas con objeto de permitir la circulación de carruajes en dos sentidos. Fue necesaria la expropiación de varias fincas, por lo que la obra se demoró y quedó medio inconclusa por escasez de fondos en las arcas locales.

El 23 de septiembre de 1923, la calle Lucano fue escenario de una espectacular operación policial. En una pensión clandestina ubicada en una casucha del número 4, los agentes detuvieron pistola en mano a varios timadores que habían engañado a numerosos almerienses. Los sujetos apodados “Esperanza de la Caridad”, “Conejito”, “Paperas” y “Jesús” fueron capturados “con toda la teatralidad emocionante de una película detectivesca”, como relató el diario “La Independencia”. La dueña del hospedaje ilegal, María Fernández Samper, recibió una multa de 25 pesetas. Consta que por esos años la vía ya contaba con alumbrado público.

Hace un siglo, en Lucano existía una academia para la preparación de acceso al bachillerato y donde se enseñaban las materias básicas de lenguaje y matemáticas a los adultos; era propiedad del oficial de Correos José Roig Chaqués. Éste tenía como vecinos a Antonio Luque Fuentes, Francisco Cerdán Giménez, al chófer Manuel Alcaraz López o a Serafín Torres García.

En 1947, según una estadística que manejaba el Obispado sobre feligreses de cada parroquia, en Lucano residían 16 personas; pertenecían a la iglesia de San Pedro Apóstol, que contaba con 5.377 habitantes en su radio de acción pastoral.

A pesar de los reducidísimos locales comerciales que siempre existieron –todavía menos cuando se construyó la antigua clínica Virgen del Mar- en la calle Lucano han perdurado negocios interesantes. En 1942 y en el número 2, José María Martínez Hernández vendía fibras textiles vegetales, chapas acaneladas y materiales para techar cobertizos. Este comerciante también vendía “vinos selectos para mesa y misa”; el mollate procedía de Manzanares, del mismo cosechero que suministraba vino para consagrar al Vaticano. Y en 1953 Martínez Hernández se quedó con la representación de la sobrasada mallorquina “Chama”; su volumen de negocio era tal que fue el primer vecino de la calle en instalar un aparato de teléfono; su número era el 1955. José María Martínez llegó a vender turrones “La Jijonenca”, tortas imperiales “Monserrat”, ultramarinos finos y frutas confitadas.

A mediados del siglo XX, en 1955, la calzada fue sometida a un importante proceso de pavimentación, junto a la de Álvarez de Castro, con una inversión de 146.694,64 pesetas que se adjudicó al contratista Francisco Mendoza Paniza. En 1961 se diseñó la red de saneamiento y alcantarillado y en 1966 se colocaron modernas farolas de alumbrado público. No obstante, entre 1977 y 1980, el asfalto se deterioró en tal grado que cruzar la calzada se convirtió en una “odisea peligrosa” o en “un laberinto montañoso”, como denunciaron los vecinos.

“ROSARIO DE LA AURORA”

El enclave estratégico de Lucano entre la Patrona y la Catedral le ha permitido, en otros momentos de la historia, ser escenario de diferentes vía crucis, procesiones y manifestaciones religiosas. Como el “Rosario de la Aurora”, celebrado desde las 5,30 de la madrugada del domingo 26 de octubre de 1941 para pedir por “las necesidades de la Iglesia y del Estado”. Partió de la pequeña capilla que existió en la calle Lachambre y antes de entrar en Santo Domingo atravesó Lucano. También, en 1951, desfiló por allí la imagen de la Virgen de Fátima venerada en el santuario de la Patrona, que salió en procesión el 13 de mayo.

En la Semana Santa de 1981, la Cofradía del Prendimiento y Ntra. Sra. de la Merced atravesó la calle Lucano, por primera vez, en su recorrido entre la Catedral y la Plaza de la Virgen del Mar. Se dio la circunstancia de que varios cofrades tuvieron que salir del desfile y, a empujones, subir a la acera los coches aparcados que impedían el paso de los tronos; el ayuntamiento no los retiró, a pesar de la prohibición de estacionamiento establecida tres horas antes del transcurrir del cortejo. Poco tiempo después, comenzó a acceder a la Patrona por la calle Gravina.

También, en 1982, la Real e Ilustre Hermandad del Santo Sepulcro y Ntra. Sra. de los Dolores atravesó la calle y mantuvo durante años esa costumbre. En 1985, el Cristo de la Escucha cambió su recorrido porque el año anterior asistieron al vía crucis 30.000 personas y se eligió en su itinerario Lucano para evitar aglomeraciones como las de la puerta de la iglesia de Santiago Apóstol. La Borriquita y el Encuentro, antes del cambio de sus sedes canónicas, también atravesaron Lucano en sus desfiles, así como –entre otras- El Amor y Resucitado en el año 2000 y Prendimiento por su salida del 50º aniversario.

BLOQUES DE HORMIGÓN

La pequeñita calle no se libró del desastre urbanístico de la ciudad de los años sesenta y setenta. La esquina con la calle Trajano se demolió y en el solar de 273 metros cuadrados se levantó un bloque de hormigón. “Exclusivas Maldonado” inició en marzo de 1967 la venta de los 25 pisos resultantes. Hoy, la calle es peatonal y posee unos pocos negocios, pero pervive del trasiego de contribuyentes que van y vienen del antiguo sanitario Virgen del Mar y del aparcamiento temporal de coches que se saltan las prohibiciones. No obstante, ha subido a la Primera División del callejero cofrade. Esperemos que no descienda nunca.