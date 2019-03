Macrooperación de la Policía Nacional y Endesa contra el fraude eléctrico y cultivo de marihuana en Pescadería

Agentes de la Policía Nacional en Almería acompañados de técnicos de la compañía Endesa, han llevado a cabo en el barrio de Pescadería un operativo contra el tráfico de drogas y las acometidas ilegales a la red eléctrica. El dispositivo desarrollado, y en el cual han participado más de 70 personas entre agentes y operarios de la compañía eléctrica, se ha saldado con la detención de tres personas, la desmantelación de una plantación de marihuana y un punto de venta de droga, y el corte el suministro eléctrico en 114 viviendas que presentaban acometidas ilegales a la red eléctrica.

Las investigaciones se iniciaron a principios del mes de noviembre de 2018, cuando los agentes tuvieron conocimiento de que en la zona existía un punto de venta de marihuana, hachís y cocaína muy activo, regentado por una familia que además poseía otros dos inmuebles cercanos; uno de ellos dispuesto como vivienda personal y guardería de las sustancias estupefacientes; y en el otro se albergaba un cultivo hidropónico acelerado de plantas de marihuana, que contaba con un sofisticado sistema eléctrico y de regadío, teniendo una instalación perfectamente habilitada para el crecimiento de la marihuana enganchada ilegalmente a la red eléctrica.

Gracias a las indagaciones desarrolladas, los investigadores lograron identificar a las personas responsables del cuidado y mantenimiento de la plantación, y al encargado de regentar el punto de venta de droga. Se trataba de un grupo perfectamente organizado que había montado una infraestructura que estaba generando grandes beneficios derivados del cultivo, manipulación y posterior venta del estupefaciente.

Como consecuencia de la operación policial, se produjo la detención de tres personas y la incautación de 142 plantas de marihuana, 1.500 gramos de hachís, 10 gramos de cocaína, 2,5 gramos de marihuana, 2.220 euros en efectivo, 15 transformadores eléctricos, 25 lámparas halógenas, dos extractores de aire, y una balanza digital, así como todos los utensilios y fertilizantes para conseguir en un corto espacio de tiempo una cosecha. Además, los agentes hallaron una pistola del calibre 45 con dos cargadores y abundante munición, y diversas armas blancas, entre ellas varias armas prohibidas.

Operación conjunta de Endesa y Policía Nacional

Conjuntamente, operarios de la compañía Endesa supervisaron 132 acometidas repartidas en 13 calles de dicha barriada entre los días 5 y 6 de marzo, hallando 99 instalaciones conectadas directamente a la red de distribución sin que el consumo quedase registrado en un contador, y otras 16 que presentaban una doble acometida ilegal por la que se abastecían en casi su totalidad. Además de los desenganches, fueron desmontados cientos de metros de tendido ilegal y red de distribución, para así evitar futuras acometidas ilegales en el barrio.

Desde el año 2016, Endesa y Policía Nacional en Almería y El Ejido han intensificado su colaboración con el objetivo de poner fin al problema de las conexiones irregulares al suministro eléctrico, que suponen no solo un delito contra la salud pública, sino un problema para la seguridad ciudadana y la salud de las personas que conviven o están próximas al defraudador. Las instalaciones manipuladas no cumplen la normativa en materia de seguridad y generan un importante riesgo no solo para aquellos que las manipulan, sino también para las personas que viven o circulan en las proximidades de esas instalaciones.

Los tres detenidos de nacionalidad española y marroquí, que cuentan con antecedentes policiales por delitos contra el patrimonio y las personas, han sido puestos a disposición del juzgado de instrucción número dos de los de Almería en funciones de guardia, como presuntos autores de delitos contra la salud pública, defraudación de fluido eléctrico y tenencia ilícita de armas.