MAMÁ no te vas de nuestro lado, solo vas a otro sitio desde donde nos verás y seguirás cuidándonos, donde te reunirás con tu hermana, con tu madre y con algunos más que hace tiempo que no ves. Cada día de mi vida estarás conmigo, te sentiré como siempre, cuidarás de mi, de mis hijos y de toda la gran familia que hiciste, de la que eras el nexo de unión para que permaneciese junta como una piña.

Nunca te he dicho cuanto te quiero, que te quiero a reventar, que tonto fui de decírtelo tan pocas veces. Lo tenía que haber dicho cada día, darte besos, cogerte las manos y mirarte a los ojos esperando tu sonrisica y después alguna de tus gracias de inigualable ingenio: “a ver si me lo voy a creer “.

Te mudas llevándote un amor inmenso de tus hijos que están orgullosos de ti a más no poder, que saben el sacrificio diario que tenías por cada uno de nosotros, por cada uno de la familia a la que no podías querer más, la que llenaba tu corazón y era el sentido de tu vida. Cada hijo, cada nieto, cada sobrino, cada hermano eran lo mas importante que tenías, todo tu tiempo dedicado a todos. Todas tus preocupaciones eran sus preocupaciones, sus alegrías, tus alegrías, sus inquietudes tus inquietudes y sus éxitos tus éxitos. Nunca tuviste tiempo para ti porque lo repartías entre todos, nunca me preocupe de ti como te preocupaste de mi, nunca te di lo que me dabas a mi, pero estoy entendiendo que eso era tu felicidad, que bonito y que fácil darse a todos para que todos llenaran tu corazón y que cada día eso fuera el motor de tu vida, cuidarnos a todos.

"Nunca tuviste tiempo para ti porque lo repartías entre todos"

Me encanta tu risa, como te reías mirándonos, siempre con una coletilla para rematar el momento. Ingeniosa por naturaleza, inteligente por cuna, trabajadora incansable, bueno más que eso todavía, pues has trabajado toda tu vida. Tus vacaciones eran trabajar para que tu familia estuviera feliz. Qué veranos de ver crecer a tus hijos, a tus nietos, a tus sobrinos. Qué mesas largas de comidas contigo como anfitriona. Qué Navidades con la casa llena de gente, qué risas, qué tertulias, qué noches de juegos, qué no parar de preparar..., que si camas, que si comidas, que qué vamos a cenar y a ver a qué horas venís..., esperándonos en vela.

Qué irritaciones te hemos dado y qué alegrías tú a nosotros. Ojalá tengamos tus genes, seamos como tú. Ojalá nos dejes tu forma de entender algunas cosas de la vida, otras no, no quiero ser tan generoso como tú, no quiero sufrir tanto como tú por todos, para que te lo reconocieran algunas veces sí y otras veces no.

Sí quiero tu manera de entender que la familia es lo más importante que tenemos en la vida, que hay que luchar para que permanezca unida, que hay que entender, comprender y perdonar a cada uno de los que queremos, que cada uno es como es, pero que es de nuestra casta, que por ellos hay que darlo todo y que la familia es lo mas importante de nuestra vida.

Hay veces que no lo he entendido pero gracias por dejármelo claro ahora que te vas. Te hemos prometido que te haremos caso en todo y que desde donde nos veas estarás orgullosa de nosotros. Que nos perdones las irritaciones que te hemos dado, yo el que más, porque tus hijos son buenos a más no poder y no te digo de tus nietos, cada unos con sus cosas, mejores y menos mejores, de tus sobrinos, con sus mil historias.

Cómo has querido a todos, a uno por uno, cómo hemos sentido tu amor. Ahora vemos cómo rebosaba en tu corazón y sentimos que no nos podías querer más, que sólo vivías por y para nosotros. Y eso, además, era lo que te hacía a ti feliz.

Quiero quedarme con tu capacidad de trabajo, bueno no tanta, y con ese arte que tienes para regañar y que todo el mundo te quiera. Con ese saber querer, querer y entender a todos tus clientes, a todos tus empleados. Cómo querías a cada uno, a unos más que otros, y cómo ellos te querían, unos mas y otros menos, pero cómo te respetaban todos. Cuántos clientes se acordarán de ti, cuantas risas en la tienda, cuántas anécdotas vividas a cuál con más arte, cuantas lecciones dadas y algunas aprendidas, cuántas batallas para llegar hasta donde llegaste y algunas qué grandes. Aquí sí que me descubro, que junto con PAPÁ, sin miedo y con trabajo, nos halláis dejado un camino en el que seguir. Hasta el último día estabas encima de cada tienda, de cada encargada diciendo todo, todo, todo lo que tenían que hacer y hasta cómo vender.

"Que la gente que ha compartido tu día a día te quiera es muy bonito"

Que la gente que ha compartido tu día a día te quiera es muy bonito, que Paqui, que Beatriz, que todas y todos los que te sufrían y gozaban 24 horas tengan palabras hablando de tu bondad, de tu generosidad, de tu peculiar humor y que hayas hecho que te quieran, que la gente que ha pasado por tu vida que te quiera , eso dice como eres. Eres grande MAMÁ , muy grande.

Te quiero, te queremos y te seguimos necesitando muchísimo, no te puedes ir, tienes que seguir con nosotros y entre nosotros. Te necesitamos. Un beso y te veo después, Manuel.