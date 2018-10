Mantienen el cuidado de su nieta a la abuela de Purchena

La Audiencia Provincial de Almería ha acordado que la niña seis años de edad, cuya abuela materna reclama su guarda y custodia, permanezca de forma cautelar bajo el amparo de la mujer y junto a su hermana, de tres años, en su domicilio de Purchena tras haber rechazado el recurso impulsado por el padre de la mayor de ellas, quien reclamó su entrega un mes y medio después de que la madre de las niñas, con la que ya no convivía, falleciera en un accidente de tráfico. El auto, consultado por Europa Press, mantiene el pronunciamiento de origen dictado por el Juzgado Único de Purchena en julio de 2017 y rechaza la entrega inmediata de la menor al padre, al entender que "no se ha acreditada una situación de riesgo inminente en perjuicio de la menor" que lleve a tomar una "decisión drástica e inmediata" como sería apartarla de su entorno. Así, la Sala avala el fallo de la juzgadora de instancia al entender que "se ha inspirado en el interés prevalente y preferente de la menor", de forma que "un cambio drástico de su entorno, separándola de su familia, hermana y tío de su misma edad, para vivir en otra ciudad con personas con las que no mantiene vinculo afectivo alguno, no es en absoluto recomendable". Cabe recordar que la pequeña y su hermana menor, cuya paternidad aún es objeto de litigio, conviven en el domicilio de la abuela materna desde que su progenitora abandonó en 2014 la casa.