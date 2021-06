Todo sigue igual en Almería tras una nueva reunión del Comité Territorial de Alertas en Salud Pública de Alto Impacto. Este miércoles, encabezados por el delegado de Salud, Juan de la Cruz Belmonte, analizaron la situación de los 103 municipios almerienses y los tres distritos y decidieron mantener el nivel 1 de alerta en toda la provincia: el menos restrictivo.

Los tres distritos de Almería están a la cola de incidencia dentro de Andalucía. De hecho, el del Levante-Almanzora es el que tiene menor tasa con solo 56,8 casos positivos por cada 100.000 habitantes. En Distrito Sanitario del Poniente tiene una tasa de 68,9 y el de Almería de 74,1.

Distrito Levante-Almanzora: IA 14 días = 56,8 casos/100.000 hab.

IA 14 días = 56,8 casos/100.000 hab. Distrito Sanitario del Poniente: IA 14 días = 68,9 casos/100.000 hab.

IA 14 días = 68,9 casos/100.000 hab. Distrito Sanitario de Almería: IA 14 días = 74,1 casos/100.000 hab.

No habrá cierre en Chercos

En cuanto a los municipios, el comité ha hecho una evaluación pormenorizada de la situación de Chercos, la única localidad de la provincia que supera la barrera de los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes (tiene una IA en 14 días de 1677,9). No obstante, han valorado que los cinco casos diagnosticados no han producido nuevos contagios en los últimos días y que, por lo tanto, la situación está controlada y no es necesario dictar el cierre perimetral del municipio.

La prórroga de los niveles ya establecidos estará en vigor a las 00:00 del jueves 17 de junio hasta el próximo miércoles 23 de junio por la noche.

Hay que recordar que el martes el Comité de Expertos de Andalucía decidió retrasar de nuevo la desescalada prevista de cara al verano por la alta incidencia que sigue habiendo en la comunidad (Almería es la única excepción con cifras bajas). Así, se mantienen las normas de la fase 1, con apenas dos pequeñas modificaciones: las heladerías podrán permanecer abiertas hasta la 1:00 y no hasta las 00:00 como actualmente; y para los municipios de más de 5.000 habitantes con tasa de incidencia mayor de 1.000 ya no habrá cierre perimetral automático, sino que se hará una evaluación personalizada de su situación en la última semana antes de decidir las restricciones de movilidad.