María Dolores Durán: "Cantón Checa es el indaliano que más nos acercó a La Chanca”

-Se inaugura una exposición sobre Cantón Checa que ha comisariado junto a un catálogo de la muestra que ha realizado. Es hoy a las 19 horas en el Patio de Luces de la Diputación. ¿Qué papel tiene este pintor en el Movimiento Indaliano?

-El Movimiento Indaliano fue un acontecimiento artístico muy importante para Almería en la segunda mitad del siglo XX. Podríamos decir que fue el que nos introdujo en las corrientes artísticas del país a partir de junio de 1947 con la Exposición en el Museo Nacional de Arte Moderno de Madrid e hizo que cuatro jóvenes de 19 años, entre los que se encontraba Cantón Checa, excepto Alcaraz que tenía 21, que potencialmente eran chicos con valía artística, pudieran y podemos hoy disfrutar de su obras de arte si no hubiese sido por ese gran apoyo que tuvieron de las instituciones de aquel momento, siempre amparados por la figura de Eugenio D’Ors.

-Y ahí está la figura de Perceval.

-No podemos separar este evento de las tertulias semanales de intelectuales y artistas, entre los que se encontraban el polifacético artista Jesús de Perceval y el director del Museo Arqueológico Juan Cuadrado, que se celebran los sábados en la cafetería La Granja Balear en el actual Paseo de Almería. Osados en la etapa de posguerra ya que las personas con inquietudes intelectuales, verdaderamente eran incómodas, y con esos matices situamos a los jóvenes, que trabajaban de día en un oficio y compaginaban con el estudio en la Escuela de Artes y Oficios por las tardes, y fueron quien les estimularon, le acogieron y le potenciaron para que llegarán a formar el grupo de los 7 indalianos como fue la figura de Jesús de Perceval, de Juan Cuadrado, José Tola …El papel de Cantón en este movimiento indaliano fue otra pieza del engranaje, de hecho el cartel anunciador de la exposición del Círculo Mercantil de 1947 fue él quien ganó el premio para dicha difusión.

-Cada uno de los artistas indalianos aportó una forma de pintar. ¿Cantón Checa se puede decir que es el que mejor plasma La Chanca?

-Es el indaliano que más nos acercó a la Chanca. Los siete indaliano Perceval, Alcaraz, Cantón Checa, Cañadas, Capuleto López Díaz y Miguel Rueda no tienen el mismo estilo ni la misma forma de pintar pues no es una escuela, es un movimiento. Podríamos decir que en los inicios hasta su diáspora tenían un sello especial, unas características comunes como la luz del Mediterráneo, que tanto ellos la han potenciado. La Chanca fue representada por Perceval ya en el año 1937, Cañadas también pinta la muestra pero el que verdaderamente se especializa en ella es Cantón Checa. Domina la luz, el misterio del color, armoniza arquitectónicamente la línea y el plano, el volumen. Las obras que se realizan al principio sobre esta temática no queda reflejada la pobreza ni la miseria que existían en esa en esa zona de Almería sino más bien la belleza estética.

-A lo largo de su vida tuvo una producción pictórica considerable. ¿Se puede considerar que es el que más éxito a nivel comercial tuvo, es decir, más obra ha vendido?

-A lo largo de su vida tuvo una producción muy ingente, podríamos decir que a nivel comercial sería el que tuvo más éxito, el que más exposiciones realizó tanto individuales como colectivas. Podemos contabilizar casi más de 300. Tuvo una gran visión comercial y eso significo que no solamente fuera para exponer sino también que nos acercara la pintura de otro artista gracias a la creación de la Galería Argar. Una gran apuesta para desarrollar el nivel cultural almeriense pues uno de los objetivos era acercar artistas de carácter nacional o internacional a Almería cómo potenciar la exposiciones de pintores locales, eso hizo que la difusión tanto de su nombre como de su obra tuviera una mayor repercusión.

-A lo largo de la obra que ha escrito imagino que habrá algunos detalles que hasta ahora no se conocían. ¿Puede aportar algún dato desconocido hasta ahora?

-Cantón Checa a lo largo de su obra podemos ver que su temática aparte de la Chanca, como le han conocido “Cantón Checa-Chanca, también ha representado a partir de 1952 distintos rincones de Almería, paisajes, bodegones y figuras. Era un enamorado de Mojácar recreándose en sus rincones en su constitución geométrica, en la luz. Su obra Paisaje de Alboloduy se encuentra en los fondos del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

-En la exposición imagino que se ha tratado de mostrar obra de las distintas etapas del pintor.

-Tanto en el libro como en la exposición se puede contemplar sus primeras obras como el autorretrato de 1949, protagonista de la portada del libro, la etapa indaliana dónde existe una obra magnífica con un espléndido dominio de la línea y de la luz, así como la etapa de los años 52 hasta su jubilación; incluyendo la etapa docente en la localidad de Huércal-Overa compaginándola con la artística. Ha conseguido que muchos alumnos del Instituto Laboral Cura Valera, como se denominaba antes, de Huércal-Overa estudiarán posteriormente Bellas Artes en Valencia. Hoy día algunos de ellos son pintores de reconocido prestigio.

-¿Cuál es la etapa artísticamente más importante de Cantón Checa?

-Cada aportación nueva de obra si lo haces muy bien es el más significativo porque está dando lo mejor de sí y consigue transmitirlo y representar. También es cierto que conforme vas avanzando en experiencia y en conocimientos va cambiando y evolucionando. El éxito en 1947 al ser seleccionada su obra junto a los otros Indalianos en el Salón de los Once entre los 11 mejores pintores de España en ese año, fue su mejor espaldarazo.

-Usted ha realizado un extenso trabajo sobre los indalianos. Como especialista en arte cual es el artista de ese movimiento que más le impresiona.

-Es difícil matizar rápidamente un nombre para decir cual es más significativo a nivel artístico puesto que cada uno en particular tiene unos matices muy peculiares y que son muy importantes. Si hablamos de Perceval es una persona que a lo largo de toda su trayectoria tiene una obra ingente cambiando de estilo desde una influencia al principio más de Solana a pasar un surrealismo posteriormente o la obra muy arriesgada cuando pinto La Degollación de los Inocentes, representando a García Lorca y a Picasso en una exposición internacional en el año 1951. Si hablamos de Alcaraz vemos la influencia de la Escuela de París; su marcha a Brasil junto con su restauración; Cañadas no solamente es pintor sino también un gran muralista trabaja los mosaicos. Si analizamos a Capuleto pues quizás si sea el que rompe quizás un poco la mentalidad de la pintura figurativa tradicional podríamos decir sería el pintor que se sale de la tónica de todos los demás y ya para terminar de López Díaz con más producción escultórica cuando marcha a Río de Janeiro y por último Rueda es completamente distinta siendo una pintura más cerca de los naif en su última etapa. Es toda una variedad en los siete.

-En la creación del Movimiento Indaliano todos sus miembros son importantes. Sin embargo, Perceval fue siempre la cabeza visible. ¿Tuvo mucha influencia Perceval en el resto de los artistas del Grupo.

-Si negamos la importancia que Perceval aportó al Movimiento Indaliano no demostraríamos, sino que no conocemos la historia de ellos. Perceval por su por su valía artística, por sus conocimientos formativos, por la clase social a la que pertenecía y por sus contactos les abrió las puertas para el resto del grupo y para él mismo en el arte del siglo XX.