Listo el Máster Plan con la meta de ver obras del Puerto-Ciudad en esta legislatura

El alcalde negocia financiación de la Junta

En los presupuestos de la Junta de Andalucía para el próximo año no figura partida alguna específica para el Puerto-Ciudad de Almería, lo que no significa que el Gobierno andaluz no inyecte financiación de cara al próximo ejercicio. El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, está negociando una aportación a través de subvenciones extraordinarias a las que se ha comprometido el presidente de la Comunidad.

Atendiendo a esas conversaciones con los representantes de la Junta, la concejal de Urbanismo e Infraestructuras, Ana Martínez Labella, ha informado que su departamento está elaborando un borrador para acceder a esa línea de financiación, el cual, si no ha sido remitido a lo largo de este viernes, saldrá de las dependencias del Ayuntamiento la próxima semana con destino Sevilla. En concreto, a la Dirección General de Ordenación del Territorio,

donde la documentación aportada por el Consistorio almeriense será supervisada en aras de poder acceder y obtener la subvención, cuyo importe no ha sido facilitado