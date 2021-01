Matarí exige al Gobierno que no siga demorando los Fondos Covid prometidos a los ayuntamientos para hacer frente a la pandemia

El diputado nacional del Partido Popular de Almería, Juan José Matarí, ha exigido hoy al Gobierno de Pedro Sánchez que de una vez por todas desbloquee los Fondos Covid para la Recuperación de 3.000 millones de euros que la ministra de Hacienda prometió que iban a llegar a los ayuntamientos y diputaciones de toda España para poder afrontar la recuperación tras la crisis provocada por la Covid-19.

Matarí señala que desde el PP apoyan las reivindicaciones que esta misma semana han hecho alcaldes y presidentes de diputación en la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias, exigiendo que se dé luz verde a estos fondos y recuerda que aunque hace varios meses del anuncio del Gobierno lamentablemente las entidades locales siguen sin recibir “ni un solo euro”, y si están salvando la situación es gracias al “importante esfuerzo” que están haciendo en su gestión municipal, utilizando fondos propios, bajando impuestos y haciendo todo lo que está en sus manos para frenar esta situación tan crítica que ha provocado que muchas pymes y autónomos hayan tenido que bajar la persiana, y que el paro esté azotando a numerosas familias a las que no le salen las cuentas para llegar a fin de mes.

El diputado popular señala que en el caso de la provincia de Almería, ayuntamientos como el de la capital, Roquetas de Mar, Adra, El Ejido, Huércal de Almería o Huércal-Overa, así como la Diputación Provincial, están haciendo frente a la situación con importantes medidas que están suponiendo un alivio para pymes y autónomos, mientras el Gobierno de España por un lado abandona a su suerte a las Comunidades Autónomas (que están haciendo frente a la pandemia sin los instrumentos necesarios, adoptando todas las medidas que están a su alcance y reclamando otras que no pueden tomar porque el Gobierno no las autoriza), y por otro no cumple con lo prometido a las entidades locales.

Juan José Matarí lamenta que Pedro Sánchez sólo esté pensando “en los votos del PSOE en Cataluña” en lugar de estar preocupado por la pandemia y por las tremendas consecuencias que está provocando con 400 fallecidos ya en la provincia de Almería, miles de contagiados, cientos de personas en ERTE y pymes y autónomos desbordados por la situación.

“Tenemos un Gobierno que en vez de dar la batalla para que las vacunas lleguen a España sólo piensa en pegar carteles, mientras el PP ya ha presentado una propuesta para inyectar 50.000 millones a empresas y autónomos, ha pedido que los que no pueden trabajar en sus negocios no tengan que pagar impuestos, o ha propuesto eliminar el impuesto a la generación a la factura de la luz”, ha explicado.

Finalmente el diputado por Almería asegura que el PP seguirá dando la batalla para que los 3.000 millones del Fondo Covid lleguen cuanto antes a las entidades locales y el dinero se invierta en aquellos que necesitan apoyo en estos duros momentos.