Matarí: "No existen razones técnicas para retrasar la licitación de tramos del AVE"

Después de años de defensa de la política del Gobierno con el AVE entre Almería y Murcia, con una legislatura y media en blanco y un esprint final de licitaciones, el PP de Almería ha cambiado el rol con los socialistas y ahora todo parecen prisas. Tan sólo semanas después de dejar la Moncloa ya están reclamando y cargando por la tardanza del actual Ministerio de Fomento en la licitación de los tramos pendientes de la línea del Corredor Mediterráneo. Tras el anuncio del ministro José Luis Ábalos de que todos los tramos de Almería "están en previsión" y se podrían haber licitado ya si no fuera por un problema a resolver en Murcia, el diputado nacional de los populares almerienses Juan JoséMatarí ha asegurado que "no existe razón técnica" que justifique el retraso de los tramos pendientes del AVE de Almería: "El Gobierno de Pedro Sánchez no tienen ningún obstáculo que impida licitar los tramos de AVE de la provincia de Almería. Ahora entendemos las declaraciones de los diputados del PSOE y de Sánchez Teruel pidiendo paciencia, porque ya sabían que el Gobierno iba a paralizar las obras". En este sentido, Matarí recuerda que el Gobierno del Rajoy y el ministro Íñigo de la Serna dejaron todos los proyectos de los tramos del AVE hasta la capital terminados: "Se licitaron dos tramos y los otros dos se quedaron listos para licitar en el mes de junio. El retraso de hoy sólo obedece a la parálisis a la que está sometiendo el Gobierno efectista de Sánchez al país. No existe razón técnica que lo avale". Ábalos tiene previsto visitar la provincia en septiembre.