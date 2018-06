Médico y enfermera de referencia con sus respectivas consultas en los centros de salud

Los usuarios del Servicio Andaluz de Salud (SAS), ya son partícipes de los múltiples cambios que la Junta de Andalucía está realizando en los centros de salud, a través del llamado Plan para la renovación de la Atención Primaria. Una iniciativa, que según señalaba la directora-gerente del Distrito de Atención Primaria de Almería, Margarita Acosta, en una entrevista concedida a este periódico, "persigue un cambio de cultura", en el que la Atención Primaria se convierte en la "columna vertebral", del sistema sanitario público. Para Acosta, entre los cambios más significativos está el relativo a la atención compartida, "cada usuario contará además de con su médico, con su enfermera de cabecera. "Ambos tendrán su propia consulta, y para eso se han acometido obras en los centros de salud que lo han requerido". "No obstante médico y enfermera estarán en contacto permanente para tener constancia de todo lo relativo al paciente en cuestión". Los usuarios podrán pedir directamente cita con la enfermera para determinados procesos en los que no es necesario el facultativo. Otra de las novedades que trae el nuevo Plan es que los médicos podrán pedir pruebas diagnósticas, lo que supone acortar los tiempos en determinados procesos. "Aquí existen una serie de protocolos específicos que el médico debe de seguir a la hora de solicitar o no la prueba". Ya están llegando asimismo a los centros de salud ecógrafos -técnica en la que ya se forman los médicos de familia-. Un avance en medios diagnósticos, que se complementa con la posibilidad de pedir analíticas de mayor complejidad, permitirá descongestionar los centros de especialidades y hospitales y evitar demoras innecesarias. "Estamos trabajando para que en todos los centros de salud existan los mismos recursos sin distinción alguna". Uno de los objetivos esenciales de esta nueva perspectiva de la Atención Primaria es que el facultativo sea médico de "familia", término que literalmente incluirá a todos los miembros posibles del núcleo familiar. "Hay patologías que dependen de factores que precisamente tienen que ver con el entorno y con características genéticas".