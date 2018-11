Huelga de médicos, “boicoteada”

Huelga de médicos en atención primaria “boicoteada” por el Servicio Andaluz de Salud (SAS). Así lo han asegurado profesionales médicos de varios centros de salud la capital y la provincia a este periódico, y que ha confirmado el Sindicato Médico de Almería (Simeal), desde el que han detallado que los servicios mínimos fijados por la Junta para esta jornada han sido de un 40% en demanda clínica, y del 100% en urgencias.

Ildefonso García, secretario del Sindicato Médico de Almería "La huelga ha sido motivada por la situación “insostenible y la gestión que de este tema está realizando el Servicio Andaluz de Salud (SAS), lejos de mejorarla, está provocando la desesperación e indignación de todos los facultativos que desarrollan su labor en este ámbito”.

Datos que traducidos a la realidad, según los galenos, eleva los servicios mínimos a un 60%. A esto han añadido que los médicos elegidos para cubrir los mínimos han sido impuestos desde la Administración. El secretario del Sindicato Médico almeriense, Ildefonso García, ha recordado que la huelga ha sido motivada por la situación “insostenible y la gestión que de este tema está realizando el Servicio Andaluz de Salud (SAS), lejos de mejorarla, está provocando la desesperación e indignación de todos los facultativos que desarrollan su labor en este ámbito”.

Reivindicaciones de los médicos Dimensionamiento adecuado de las plantillas para conseguir 10 minutos por paciente; cobertura de las ausencias; implantación de las continuidades asistenciales en primaria; vigilancia y medidas de seguridad en todos los centros; medidas de mejora salarial tendentes a la equiparación con el resto de las comunidades autónomas; acabar con los objetivos economicistas en la gestión clínica, y mejora de las condiciones laborales y retributivas en las Urgencias de Atención Primaria”.

El secretario de Simeal ha considerado que en la provincia al menos deberían de incrementar la plantilla en un 20% para poder acabar con cupos que alcanzan los 2.000 pacientes por médico, y mejorar así la situación laboral, lo cual redundaría en una mejor atención”. Y así lo ha contemplado también Laura Giménez, usuaria de uno centro de salud de la capital, quien ha señalado que “hay pacientes para los que tres minutos es suficiente, pero hay otros que requieren diez, lo que genera demora en las consultas. Aumentar el tiempo que el médico puede dedicar a sus pacientes reduciría la misma”. No en vano, y tras realizar un balance de la jornada, María Blasco, médico de familia, ha incidido en que a su juicio “los pacientes no han percibido la huelga en las consultas”. “Los servicios mínimos fijados no distan demasiado de lo habitual, con lo cual la jornada ha transcurrido con cierta normalidad”.

El SAS seguirá priorizando la Atención Primaria

El anuncio del SAS ante las reivindicaciones de los galenos no se ha hecho esperar y, tal y como han informado en un comunicado, seguirá priorizando la atención primaria, “con más contrataciones, más tiempo para los pacientes, más infraestructuras y más equipamientos, tal cual está permitiendo la Estrategia de Renovación de Atención Primaria en Andalucía”.

Francisca Antón, gerente del SAS “Respetamos cualquier movilización o acción de protesta que nuestros profesionales quieran realizar, así como el derecho a la huelga, sin embargo, es necesario recordar que es ahora cuando más se está apostando por devolver a la Atención Primaria el papel que merece en Andalucía”.

Así se ha pronunciado la directora gerente del Servicio Andaluz de Salud, Francisca Antón, ante la huelga convocada por el Sindicato Médico Andaluz (SMA) y que ha tenido un seguimiento del 12,7% en la provincia, sin haberse registrado incidencias destacadas en los centros de salud y consultorios, tanto almerienses como del resto de Andalucía. “Respetamos cualquier movilización o acción de protesta que nuestros profesionales quieran realizar, así como el derecho a la huelga, sin embargo, es necesario recordar que es ahora cuando más se está apostando por devolver a la Atención Primaria el papel que merece en Andalucía”.

Antón ha recordado que “la Administración está trabajando por colocar a este nivel asistencial en una situación de liderazgo, con un número muy importante de contrataciones que pretende disminuir la ratio de pacientes por profesional para que se atienda con mayor calidad a los pacientes”. "Se está trabajando en una atención primaria que también pueda aumentar su resolución diagnóstica y terapéutica, que está incrementando servicios y que está cambiando modelos organizativos para dar la mejor respuesta a las demandas y expectativas de la población y de nuestros profesionales", ha añadido.

Contrataciones En el último trimestre de 2017 se contrataron casi 400 profesionales y en el este último trimestre de 2018 se contratarán más de 1.300, por lo que en total serán más de 1.700 profesionales en un año lo que crecerán las plantillas de atención primaria en Andalucía, un 5% más sobre la plantilla actual. Este aumento de plantilla conlleva un coste de 7,9 millones de euros en este ejercicio presupuestario y 46,2 millones en el ejercicio presupuestario de 2019.

El objetivo es conseguir que los médicos de familia no tengan más de 1.500 pacientes asignados y esto está siendo posible en gran parte de Andalucía, aunque se seguirá trabajando en esta línea para conseguir bajar aún más esas ratios. La Estrategia plantea también más recursos diagnósticos, que se están incorporando ya a los centros de salud de las ocho provincias andaluzas. Se trata de un total de 195 equipos diagnósticos (ecógrafos, retinógrafos y salas de radiología digital) con una inversión de 8,5 millones de euros, procedentes de Fondos FEDER .

Asimismo, los médicos de primaria tendrán además acceso a más de 600 pruebas diagnósticas para acortar tiempos y mejorar resolución. También se están acometiendo obras de mejora en los centros de salud y se continúa con la construcción de nuevas instalaciones. En los últimos cuatro años se han puesto en marcha 40 nuevos centros de atención primaria y en los próximos meses se pondrán en funcionamiento seis más. También se han realizado obras de accesibilidad en 300 centros de zonas de transformación social, con una inversión de más de 8 millones de euros, procedentes de Fondos FEDER.

Estrategia de Atención Primaria La Estrategia fomenta además las TIC´s y la telemedicina y por eso se están renovando más de 17.000 equipos informáticos. Se está extendiendo la teledermatología y se está potenciando la digitalización de todas las actuaciones. Así, la Historia Clínica de Salud está operativa en el 100% de los centros de atención primaria y las imágenes médicas también se encuentran ya digitalizadas e integradas en la historia clínica de cada paciente. Igualmente, se están poniendo en marcha nuevas herramientas como el módulo de constantes, las notificaciones de alertas cuando los pacientes ingresan, son dados de alta o son atendidos en urgencias de los hospitales o las videoconferencias.

La Estrategia de Renovación plantea también nuevos modelos organizativos y se ha recuperado el equipo médico-enfermería de referencia, a la vez que se están potenciando las estrategias de promoción y prevención con la comunidad. Además, se están desarrollando planes personalizados para pacientes crónicos y se están ajustando los cupos de cada profesional sanitario a la comorbilidad y edad de la población asignada. También está permitiendo ampliar la cartera de servicios, potenciándose la cirugía menor ambulatoria y otros procedimientos, como DIU, implantes anticonceptivos o infiltraciones.

El SAS está además desarrollando, paralelamente, un nuevo Plan Andaluz de Urgencias de Atención Primaria que permitirá reforzar plantillas, recursos y puntos de atención.