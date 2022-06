Medio centenar de mociones del PSOE y solo una ejecutada por el Ayuntamiento de Almería

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Adriana Valverde, ha realizado un balance de las mociones presentadas por el Grupo Socialista en lo que va de Corporación: un total de 50, de las que una veintena han sido aprobadas bien por unanimidad o por la mayoría de los concejales.

Valverde ha destacado que “no queremos que los compromisos que han sido aprobados caigan en saco roto”, por lo que ha recordado al alcalde “que apenas le queda un año para demostrar su altura democrática ejecutando los acuerdos adoptados en Pleno para que los ciudadanos tengan la certeza de que lo que hacemos sus representantes no cae en saco roto”.

La portavoz socialista ha explicado que “de nada sirve contar con el respaldo del Pleno si los acuerdos adoptados no se ejecutan, lo que ha ocurrido con la mayor parte de las iniciativas propuestas por el PSOE”. “Esto quiere decir que el compromiso adquirido por el alcalde y su equipo de Gobierno con el Pleno y, por tanto, con los almerienses, no se cumple”, ha asegurado.

Valverde ha enumerado las propuestas del PSOE que sí han recibido respaldo de la mayoría de los concejales en distintas sesiones plenarias pero cuyo contenido aún no se ha llevado a cabo como, por ejemplo, la difusión en los centros de trabajo municipales de la normativa específica de no discriminación en el trabajo hacia las personas LGTBI (aprobada en el primer Pleno ordinario celebrado en septiembre de 2019) o facilitar locales municipales de ensayo para músicos y artistas jóvenes y promover sus creaciones a través de una plataforma de carácter público y municipal (aprobada en octubre de 2019).

Asimismo, ha lamentado que “hay iniciativas aprobadas que no se van a llevar ya a cabo porque no da tiempo, como el carril bici desde Retamar hasta La Fabriquilla, ya que el este verano es el último de esta Corporación, y todos los acuerdos que no se hayan ejecutado en los cuatro años de mandato decaerán”.

Adriana Valverde ha criticado que de la moción presentada sobre mejoras en el Sector 20 sólo se haya hecho uno de los aparcamientos, cuando también contenía una conexión con una línea de autobús urbano y un carril bici, así como que “nada sabemos de si se han iniciado los trámites pertinentes con ADIF para que la futura estación del AVE se denomine Almería-Carmen de Burgos”, tal y como se acordó en diciembre de 2021.

La portavoz del Grupo Socialista ha destacado, por el contrario, que la única iniciativa del PSOE que salió adelante en Pleno y que sí se ha llevado a cabo ha sido el arreglo de las calles La Noria, Lepanto y Castillo de la zona de Plaza de Toros, si bien ha añadido que ha sido gracias “a la perseverancia de los vecinos que han realizado todo tipo de escritos y recogida de firmas para que se acabara con una situación insoportable que llevaban sufriendo años en sus calles”.

Adriana Valverde ha expresado su malestar porque en tres años de Corporación “hemos presentado muchas propuestas que no han contado con el refrendo del equipo de Gobierno ante asuntos tan importantes como la mejora de las instalaciones y servicios públicos en La Chanca-Pescadería; actuaciones en materia de seguridad vial y de arreglo de calles para los vecinos de San Cristóbal o la creación de un parque biosaludable y un huerto urbano en Cortijo Grande”.

Para Valverde, “se trataba de propuestas de fácil ejecución y bajo coste que venían a mejorar la calidad de vida y el día a día de los vecinos de esos barrios” y ha añadido que, “gracias a estas iniciativas, en los plenos se debaten muchas cuestiones que afectan a los almerienses pero, lamentablemente, se llega a acuerdos y compromisos que no se cumplen o de los que nada sabemos”. “El alcalde y su equipo de Gobierno deberían responder de los acuerdos aprobados en cada moción porque de lo contrario todo el debate es absolutamente estéril”, ha concluido.